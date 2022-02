SUZE, SVAĐE, LOMOVI U ZADRUZI, A SAD JE SKROZ DRUGA ŽENA: Monika se preselila čim je napustila rijaliti, započela NOV ŽIVOT (FOTO)

Monika Horvat imala je brojne turbulencije tokom rijalitija, ali je po izlasku promenila život iz korena.

Publika je tako imala priliku da vidi njene suze, svađe, rasprave, ružne reči i još mnogo toga, ali se Monika po okončanju četvrte sezone posvetila sebi.

Ona je o rezultatima obavestila pratioce na društvenim mrežama direktno iz Dubaija u kom već neko vreme živi i radi.

- Da li znate da je ova slika nastala pre mesec dana, i da mi evo sve do sada nije bilo do objava, uređivanja, posvećivanja vremena Instagramu uopšte? Zašto? Uzela sam vremena (možda i ne dovoljno), da budem posvećena sto posto jednom novom "lifestyle". Neko ko živi "sto na sat" poput mene, teško se navikava na neki novi režim ishrane, treninga itd. Ali evo, skoro mesec dana posle, mogu reći da sam uspela sve nekako izbalansirati. Da ne odustanem skroz od stvari koje me vesele, ali da pri tome ni u čemu ne preterujem - poručila je Horvatova.

- Još sam u procesu samoizgradnje (uma i tela), pa najviše vremena (pored posla) provodim u šetnjama, napolju, meditacijama, ponekad neko druženje sa ljudima koji su mi dragi, a ako se i nađem u nekom restoranu, ili klubu, verujte da mi više nije strano da naručim i pijem vodu, ili jedem neku salatu. Sve je kako posložite prioritete, a meni je trenutno prioritet da se izgradim u više segmenata. A s obzirom na to koliko sam vas zapustila, nastojaću da se više aktiviram pa da celi taj moj proces promene ispratite sa mnom - zaključila je nekadašnja zadrugarka.

Kurir.rs/K.Đ.