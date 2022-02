ESTRADNJACI KOJI SU BRAKU DALI DRUGU ŠANSU: Njima je uspelo i imaju porodicu! O ljubavima ovih zvezda brujala je Srbija!

Da nije lako opstati u braku pokazale su i mnoge naše javne ličnosti, ono što je svakako za pohvalu je što ima i onih koji su se potrudili da daju i drugu šansu ljubavi.

Nekima je uspelo, a nekima, nažalost ne.

Katarina Sotirović i Aleksandar Rašić

Popularna pevačica Katarina Sotirović i košarkaš Aleksandar Rašić venčali su se 2007. godine na jednom beogradskom splavu pred mnogobrojnim zvanicama i to posle samo četiri meseca veze. Međutim, u jednom trenutku njih dvoje su odlučili da stave tačku na brak te su se razdvojili. Podneli su papire za razvod i svako je živeo na svojoj adresi. Ipak, kada je došao momenat da se papiri i potpišu Katarina i Aleksandar su se predomislili i odlučili da svojoj ljubavi daju još jednu šansu. Inače iz njihove ljubavi rodili su se Julija i David. Kako je Aleksandar često menjao košarkaške klubove Katarina i deca su ga pratili u stopu i selili se zajedno sa njim. Ipak, u jednom trenutku oboje su shvatili da je za njih najbolje da se zauvek raziđu te su nekoliko godina kasnije ipak potpisali papire. Jedan period živeli su pod istim krovom o čemu je Katarina pričala u medijima.

- Znate li seriju “Ljubav, navika, panika”, Mića i Vera su razvedeni, ali žive zajedno, e tako Sale i ja sada, živimo zajedno oko 3 meseca. Svi nas pitaju: “Jeste se pomirili?” ja kažem da nismo, nego čovek treba da se preseli u svoj stan, a taj stan se renovira od parketa do plafona i dok se sad sve to ne završi on je kod nas. Kažem mu: “Gde ćeš sad po stanovima, mi smo porodica još uvek bez obzira što smo razvedeni” - ispričala je pevačica u emisiji “Grand magazin”.

Katarina nije krila da joj je razvod teško pao, jednom prilikom je ispirčala kako su odlučili da stave tačku na brak.

foto: Dragana Udovičić

Anabela i Andrej Atijas

Pevačica Anabela Bukva i njen suprug Andrej Atijas stavili su tačku na brak 2019. godine. Međutim posle nešto više od mesec dana od zvaničnog razvoda njih dvoje su se pomirili. Iako je Andrej dok su bili razdvojeni objavljivao i fotografije na kojima se ljubi sa nepoznatom devojkom, Anabela mu je očigledno sve oprostila.

Malo pre toga Anabela je ispričala da joj je razvod teško pao, ali da su u dobrim odnosima.

- Andrej i ja smo se zvanično razveli. Svako je krenuo svojim putem, mirno, bez skandala. Imamo predivno dete koje oboje volimo i zbog nje ćemo uvek biti u odličnom odnosu. Prošli smo mnogo toga zajedno, i dobro i loše. Poslednje dve godine su se desile stvari na koje nismo uspeli da utičemo i odlučili smo da je za nas najbolje da se raziđemo. Bilo je mnogo faktora koji su uticali na naš razvod - rekla je Anabela za “Kurir”.

A onda je samo mesec dana od zvaničnog razvoda Andrej objavio fotografiju na društvenim mrežama i šokirao pratioce.

- Kroz oluje i duge, kroz dobro i zlo, zauvek zajedno, ja i moja devojka - napisao je Andrej uz sliku sa Anabelom. Par je tada otišao na planinu, gde je i nastala fotografija kojom je Andrej sve otkrio.

Jelena Gerbec i Vladan Đorđević

Pevačica Jelena Gerbec i njen suprug Vladan Đorđević 2019. godine stavili su tačku na svoj brak iz kog imaju ćerku Sofiju. Međutim samo nekoliko meseci kasnije njih dvoje su se pomirli što je Jelena i potrvdila.

- Jeste, istina je, pomirili smo se - rekla je Jelena tom prilikom, ali ništa više od toga nije želela da komentariše.

Svoj privatan život vešto skriva od javnosti, pa je tako dobro prikrila i drugu trudnoću, ali kada je prošle godine na svet došla još jedna devojčica ponosni tata je to objavio na društvenim mrežama te se tom prilikom i zahvalio svojoj ženi.

- Otac po drugi put! Na svet je došla Anđelija Đorđević, živa i zdrava! Hvala ti hrabra ženo do neba - napisao je Vladan.

foto: Zorana Jevtić

Ivana Žigon i Grigorije Brković

Glumica Ivana Žigon udala se na Vidovdan 2006. godine za Grigorija Brkovića koji je zbog nje napustio monaški poziv. Iako je Grigorije deceniju mlađi od Ivane ta razlika im u prvi mah nje predstavljala problem. U međuvremwenu dobili su i sina Stevu. Međutim, njih dvoje su se posle pet godina braka, 2011. godine razišli, ali glumici je pošlo za rukom da to vešto sakrije od javnosti. Tri godine se nije znalo za to da je njihova ljubavna priča doživela krah. Međutim, par se 2016. godine pomirio što je i sama Ivana u januar te godine i potvrdila.

U međuvremenu, u javnost je dospela priča da je Ivana navodno imala aferu sa kompozitorom Ninoslavom Ademovićem, ocem pevača Alena Ademovića.

- Bio sam dve godine u emotivnoj vezi s Ivanom, ali smo se krili od paparaca i novinara - tvrdio je tada Ademović, dok glumica nikada nije želela da komentariše ove navode.

foto: Dragana Udovičić

Nina Badrić i Bernand Krasnić

Hrvatska pevačica Nina Badrić bila je udata za sedam godina mlađeg dečka. Sa Bernardom Krasnićem se upoznala 2000. godine, a šest godina veze krunisali su brakom. Posle samo tri godine braka, par se rastao.

A onda, posle samo nekoliko meseci od razvoda odjeknula je priča da je par dao ljubavi još jednu šansu. Viđeni su zajedno na koncertu Džibonija 2010. godine.

- Našem smo braku dali ne jednu, nego dve šanse, ali, nažalost nije išlo. Naravno da zbog toga nisam srećna, ali barem ne mogu sebi da predbacujem da nismo preduzelii sve kako bi naš brak opstao - izjavila je tada pevačica koja je svoj ljubavni život uvek volela da sakrije od javnosti.

foto: Printscreen/Instagram

Ana Mihajlovski i Mirko Grubin

Voditeljka Ana Mihajlovski udala se za Mirka Grubina 2011. godine. U braku su dobili dvoje dece sina Petra i ćerku Zoju. Iako retko priča o privatnom životu jednom prilikom Ana je sama na svom profilu na društvenoj mreži Instagram napisala:

- Taj drugi brak umnogome zavisi od toga koliko ste rešili repove sa prvim brakom, a to je uglavnom nemoguće. Ako su tu deca, prvi muž je vaša porodica! Ne možete ga izbrisati gumicom jer vašem detetu treba. E to je ono što drugi brak ne može da podnese. Ne možete ni vi da podnesete dve porodice za hendlovanje, jednog bivšeg, jednog sadašnjeg, a kada vidite da vaše dete trpi onda vam nikakva ljubav ne pomaže jer dete vam je nesrećno, koga briga za brak.

Ana i Mirko rastali su se 2016. godine, a onda su odlučili da se ponovo pomire 2020. godine. Voditeljka o tome nije nikada pričala, ali dobro obavšten izvor tada je rekao:

- Pre otprilike nekih pet meseci odlučili su da se pomire i shvatili su da su zaista jedno za drugo. Vreme koje je prošlo od razvoda bilo je pravi pokazatelj da Ana i Mirko sjajno funkcionišu, te da možda i nije trebalo da se razvode. S druge strane, sve što im se u međuvremenu dešavalo u životu ih je dodatno približilo i sada funkcionišu bolje nego ikada ranije - otkrio je tada izvor za Alo”.

Ljubav ipak nije potrajala, ali su zbog dece svakako ostali u dobrim odnosima.

Kristina Bekvalac i Ivo Martinović

Modna dizajnerka i sestra pevačice Nataše Bekvalac, Kristina Bekvalac se 2008. godine prvi put udala za Iva Martinovića. Njih dvoje su u martu 2009. godine dobili ćerku Petru. Međutim, zbog čestih nesuglasica odlučili su da stave tačku na njihov brak te je posle dve godine usledio razvod. Ipak, nekoliko godina kasnije bivši supružnici su obnovili emocije i rešili da ponovo odu pred oltar. U septembru 2015. Kristina i Ivo ponovo su se venčali, a u aprilu 2017. godine dobili su i drugo dete, sina Nou.

Međutim nepomirljive razlike su dovele do toga da se i drugi put razvedu. Jednom prilikom Kristina je na društvenoj mreži instagram odgovarala na pitanja pratilaca, a jedno je glasilo: “Zašto si se razvela?”. Kristinin odgovor je glasio:

- Zato što nam više nije bilo lepo.

Usledilo je i pitanje u kakvim je odnosima sa bivšim suprugom.

- Ivo i ja smo se rastali u normalnim odnosima i super funkcionišemo kao roditelji, a to je najbitnije - napisala je tada Kristina.

Ona je jednom prikilom ispričala i da ona i njen bivši suprug imaju sličan pogled na vaspitanje dece, te da se dobro slažu.

foto: ATA Images

