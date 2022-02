MALO JE FALILO DA SE NE POJAVIM! Takmičarka Zvezde Granda ŠOKIRALA žiri izjavom, u zadnji čas je DOŠLA, a onda nastao haos!

Marija Šerifović i Viki Miljković sukobile su se u poslednjoj epizodi "Zvezde Granda".

Naime, Marijna kandidatkinja Božana Saćipović izvela pesmu "Čaje Šukarije", koju su nedavno obradile članice grupe "Hurricane", usledili su komentari žirija, a prva je komentarisala Viki Miljković.

foto: Pritnscreen

- Pesmu koju izvode Hurikane nisi izvela kako treba, pevala si je kao original, a one to tako ne pevaju, to je obrada - rekla je Viki takmičarki.

Tada ju je ostatak žirija napao da ne izgovara dobro ime benda "Hurricane", budući da je Viki sve vreme govorila 'HuriKane'.

- Hurikane? Viki, u zatvor da ideš! - najglasnija je bila Marija Šerifović, koja je bila besna i zbog toga što je njena takmičarka dobila pet glasova i morala je da ide u baraž.

foto: Pritnscreen

Takmičarka se zatim obratila svima u studiju i rekla da je htela da odustane od takmičenja.

- Htela sam da odustanem, pošto imam bronhitis - iskrena je bila Božana Saćipović, koja je ponovo pevala u baražu na kraju emisije, ali nije uspela da se plasira u naredni krug takmičenja.

Tokom emisije je jedan lapsus imala i Ana Bekuta, koja je umetničko ime pevačice Bebi Dol izgovorila kao "Bejbi Dol".

foto: Pritnscreen

kurir.rs/I.B.

