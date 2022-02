SINAN NE MOŽE DA TI ODGOVORI NA GNUSNE LAŽI! Sakićeva ćerka objavila RAT Goluboviću i zapretila TUŽBOM, brutalno ga IZVREĐALA!

Kristijan Golubović danima je u svađi sa sinom Sinana Sakića, Rašidom, a u sve se umešala i pevačeva ćerka Đulkica.

Naime, Đulkica se oglasila na Instagramu posle Kristijanovog intervjua u Kuriru i spomenula tužbu.

- Ovim karikaturama na baterije u poznim 50-tim neka neko objasni da Sinanu sigurno nije nikada manjkalo "kicanovića" u njegovom životu! Pogotovo ne od Lego "karikatura". Toliko ti manjka medijskog prostora da moraš "hvaliti" ljude kojih više nema. Uostalom zna se ko je bio Sinan i šta је bio Sinan! Još jednom Sinana spomeni i ti ја se vidimo na sudu! To šta imaš sa drugom karikaturom isto me ne zanima ali Sinana da ne spominjete više, on da ti odgovori na ove gnusne laži ne može! - napisala je vidno besna Đulkica.

foto: Printscreen

- Znate kako, Rašid je jedno, a pokojni Sinan i Džej nešto sasvim drugo. Ovaj dripac ne može ni da im prismrdi. Sinana sam poznavao još od kada sam bio klinac. Kretao sam se u tim krugovima i često se dešavalo da mi on i pokojni Džej pevaju. Oni su znali da sam ja galantan i da će od mene uvek dobiti kićanovića. Njih dvojica su bili boemi, to što su se drogirali nije uticalo na nas ostale. Sećam se jedne situacije, zove mene pokojni Sakić i kaže kako je sa Džejom i da hoće da dođu kod mene u Kraljevo. Znao sam ja da im treba kićanović, a čuo sam po glasu da su bili razvaljeni. Kažem ja Sinanu da ne kreću gde će tako pijani i drogirni i da ću im doneti pare sutra, ali ne, oni su bili pod gasom i došli su. Tada sam ja rekao Sinanu da ne podržavam to što radi, ali da su njih dvojica moji veliki prijatelji i da će zauvek ostati tako. Oni nisu bili tabletomani i budale, oni su bili boemi - govorio je Kristijan.

foto: Nenad Kostić, Zorana Jevtić, Damir Dervišagić

Kurir.rs/I.B.

