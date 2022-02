SLOBA SE DRUGI PUT TAJNO ŽENI: A evo kako je LUDO bilo na venčanju s Kijom! ŠVEDSKI STO, TORTA, ŠAMPANJAC, a jedno nije dozvolila

Pevač Sloba Radanović isplanirao je da se tajno venča sa izabranicom Jelenom Đuričanin u manastiru na Zlataru.

Njih dvoje će sudbonosno "da" izgovoriti 14. februara, na Svetog Trifuna, odnosno na Dan zaljubljenih.

Podsetimo, pevač je bio u braku sa Kristinom Kijom Kockar koju je prevario sa sa Lunom Đoganu u Zadruzi 1. Kija je ušla u taj rijaliti, a odmah po završetku Zadruge, Sloba i Kija u potpisali papire za razvod braka.

Kija je jednom prilikom otkrila da je ona iz Abu Dabia organizovala njihovo venčanje.

"Ja sam sve to organizovala iz Abu Dabija. Fenomenalno bilo! Imali smo na drvetu kanap i kupila sam sto onih štipaljki, pa srce ono belo od drveta. I moj brat je doneo iz Holandije onaj aparat što slika odmah i onda smo kačili slike na to. Stvarno je bila kul svadba. Hrana je bila švedski sto, čorba nije bila, uglavnom je bilo hrane više nego što je trebalo i ja nisam dozvolila da se donese torta. Ja sam naručila tortu za 150 ljudi, ljudi su išli po pet puta da jedu tortu", pričala je Kija.

"Htela sam sve da bude skladno, estetski, lepo da izgleda. Ja sam ubacila pesme na spisak koje su iz naše mladosti, pesme našeg društva, pesme koje Slobodan i ja slušamo."

Kada su Kristina Kija Kockar i Sloba Radanović jedno drugome izgovorili sudbonosni "da", to je bila prilika za koju je pobednica "Zadruge" nosila bajkovitu kreaciju dugu do same zemlje, sa tri cvetna ukrasa u kosi. Mladenci su izgledali srećno i zaljubljeno.

Par je imao tortu okićenu jagodama, u kojima su kasnije uživali uz čašicu šampanjca.

Svadba 26. septembra 2016, a nisu dočekali ni da proslave prvu godišnjicu jer ju je Sloba 13. septembra 2017. prevario sa Lunom Đogani. Razveli su se 7. avgusta 2018.

