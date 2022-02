ISPOVEST ANE BUČEVIĆ O NOVOM BRAKU I LJUBAVI! Motivaciona govornica UDALA SE za brata Maje Nikolić, a sada otkrila DETALJE! (FOTO)

Ana Bučević, motivaciona govornica, i Marko Nikolić, muzičar, izgovorili su sudbonosno da jedno drugom pre nekoliko dana, a sada su progovorili o svojoj ljubavi.

Najpoznatija motivaciona govornica u regionu poreklom je iz Splita, priznati muzičar rođen je u Nišu, a zajednička adresa im je u Beču, gde je održan prvi deo svadbene ceremonije, dok je nastavak usledio u Beogradu.

- Dobro došla, Ana draga, ljubavi, dobro nam došla u porodicu. Danas sam najsrećnija na svetu. Nikada nisam prisustvovala romantičnijem zavetu ljubavi i zahvalna sam što smo duhovne sestre, rod, ljubav za ceo život i više od života. Od danas imam rođenu sestru, napisala je na Instagramu pevačica Maja Nikolić, Markova rođena sestra.

Ípak, Markovom i Aninom upoznavanju kumovala je njena sestra Nada.

- Naša priča je toliko fascinantna i svemirom orkestrirana da je prepričavam na svojim seminarima - kaže Ana na početku razgovora za Hello

- Kada bih je prenela do detalja, zauzela bi dve stranice. Ukratko, moja seka Nada javila mi je da je imala coaching sa muškarcem stvorenim za mene, a isto je rekla i Marku. Onda nas je pustila da se sami nosimo s tom informacijom i vidimo šta ćemo. Tu poruku smo od nje dobili na Dan zaljubljenih 2020. Sutradan smo se Marko i ja prvi put čuli i tog dana počela je lakoća našeg odnosa.

- Sreli smo se desetak dana kasnije u Zagrebu, na mom seminaru. Tada smo se prvi put poljubili i nastavili da se ljubimo do danas. Volimo da kažemo da su nam se duše zaljubile pre nego što su nam se tela spojila.

Na pitanje da li su venčanje dugo i detaljno pripremali ili su samo jednog dana rekli hajde da budemo muž i žena Ana odgovara:

- Marko je bez mog znanja zakazao datum venčanja: 2. 2. 2022. Svadba je planirana sa lakoćom i ležernošću, kako i živimo. Sve je teklo savršeno. Ja sam, inače, vrlo organizovana, pa sam na vreme kontaktirala sa svima i sve dogovarala, pa nije bilo nikakvog stresa. Znala sam da će svadba biti u Beogradu jer je to moj duhovni dom. Uvek kažem da sam rođena u Splitu, a da mi je duša iz Beograda. Taj grad i ljudi u njemu toliko su mi dali da nije postojala druga opcija osim da ovde okupimo sve drage osobe i zajedno sa njima pro slavimo nasu ljubav. Venčali smo se u predivnom gradiću Tuln na Dunavu, pored Beča. Tog dana uz nas su bila naša deca i prijatelji iz Austrije. Svadba je održana tri dana kasnije u jednom hotelu gde uvek od-sedamo kad smo u Beogradu - priča nam Marko.

Tema vencanja bila je bajka jer mi bajku zaista i živimo. Sve je bilo u pastelnim i nežnim tonovima, kako cveće, tako i dekoracija u sali. I torta je bila bajkovita: na tri sprata, sa kristalnim pahuljama, a na vrhu se nalazio dvorac, kao simbol ljubavi kakvu živimo.

Slavlju je prisustvovalo sedamdesetak najbližih i najdražih ljudi bez kojih nismo mogli da zamislimo taj dan.

- U Beograd su stigli svi moji prijatelji iz Splita, kao i porodica. Htela sam da vide ovaj grad onako kako ga ja vidim - dodaje Ana.

- Pevalo sei igralo 12 sati. Angažovali smo didžeja, a kako je među gostima bilo dosta muzičara mikrofon je išao od ruke do ruke. Prvi ples smo odigrali uz najlepšu pesmu na svetu, koju je Marko napisao za mene i poklonio mi je za prošli Bozić. Zove se Moje oko najlepše.

Ana Bucevic-Nikolić, kako de ubuduće biti njeno puno ime, otkrila nam je detalje romantične veridbe koja se odigrala prošlog maja.

- Marko me je zaprosio u kući, okružen svom našom decom. Okupili su se u dnevnom boravku, a onda je on kleknuo i uzeo me za ruku. S obzirom na to da je vrlo romantičan i svako malo mi priređuje predivne trenutke, nije mi ni na kraj pameti bilo šta se sprema. Krenuo je sa božanstvenim rečima ljubavi, ali kada je izvadio kutijicu sa prstenom, ostala sam šokirana kako nisam odavno bila. Smejala sam se i plakala u isto vreme. Bio je to neverovatan, predivan intimni trenutak kome su svedočila naša deca, zbog čega sam presrećna. U Beogradu smo ponovili ceremoniju i razmenu burmi na duhovni način. Ko je čitao knjige iz trilogije Razgovori s Bogom zna kako su zvučali nasi bračni zaveti.

Od trenutka kada su se sreli jedno drugom su ne samo ljubav, već i snaga, podrika, pa i podstrek za sve što rade. Marko Nikolić će na predstojećoj Beoviziji nastupiti sa pesmom Dođi da te volim.

- Tekst je napisala Anina sestra Nada pre godinu dana, a inspiracija je bila naša romansa. Dok budete slušali reči te pesme čujete nasu priču i ljubav koju gajim prema supruzi - pojašnjava renomirani muzicar, koji je diplomirao na Muzičkoj akademiji u Gracu, na odseku džez solo pevanje. Ana, koja kao motivacioni govornik uživa veliki ugled, o čemu svedoče i izuzetno posećeni seminari širom regiona.

Da li je ljubav koju je doživela sa Markom promenila nesto u njenom pogledu na svet?

- Nije, iz prostog razloga što je moja vera da je ovakva ljubav moguća Marka i dovela u moj život. Marko je iscelio sve žensko u meni. Nikada me ni jedan muškarac nije voleo kao što me voli on. Ja sam neko ko diše ljubav i uvek sam bila ta koja je bezgranično davala ljubav. Od Marka primam ljubavi koliko je i dajem. Presrećna sam što ljudi na mom primeru mogu da vide da bivamo nagrađeni ako ne pristanemo na manje od onoga što zaslužujemo. Čitateljkama bih poručila da nikada, ali nikada ne odustaju od ljubavi. Treba osvestiti programe i uverenja o ljubavi koja nam ne služe i naučiti šta ona zaista jeste i kako je živeti. Ljubav treba da bude lakoća. Ona je jednostavna i plitka, a ljudi je komplikuju zbog strahova i uverenja da neizostavno mora boleti ili da je nemoguće živeti ono što u du-bini svog bića osećamo da postoji. Drage žene, ako odustanete od ljubavi, odustale ste od života. I znajte da nikada nije kasno za ljubav. Nikada! Poverujete li u to, to ćete i živeti - zaključila je Ana.

