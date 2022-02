STANJE JE ALARMANTNO? Milica Pavlović se UGOJILA: Od stomaka vidim samo svoja stopala!

Mnogi će se složiti da Milica Pavlović ima manekensku liniju i da uopšte nema potrebe da drži dijetu. Ipak, pevačica se sa većinom ne bi složila jer smatra da je poslednjih mesec dana ugojila.

foto: Nemanja Nikolić

Nedavno je sa tetkom bila na zimovanju, pa se malo opustila i prepustila slatkišima zbog čega je, kako kaže, nabacila koji kilogram.

- Posvetila sam se i porodici, tetki. Samo sam došla jedan dan i rekla tetki da pakuje kofere i da idemo na planinu. I mi pod rukicu, šetnja, pa sednemo, pa krofnice, pa kuvano vino, pa ovo, pa ono. Uželela sam se toga i prelepo mi je bilo- kaže pevačica za Grand Online i dodaje da se toliko opustila da nije mogla da kontroliše svoj pojačani apetit. Za glavnog krivca optužila je konobara koji joj je konstatno donosio slatkiše.

foto: Ana Paunković

- Ja lepo uzmem 5, pa se vratim za još jedan i on to vidi i samo dođe i stavi još kolača ispred mene. Tetka, koja je inače zdravstveni radnik, samo me pogleda i kaže 'Milice, šta ti je' , rek'o 'Tetka, ne znam šta mi je, imam apetit, jela bih još'- priča Milica i s osmehom napominje da se sad zbog toga gorko kaje.

Sve njene objave sa odmora gde "tamani" slatkiše verno je pratila i njena nutricionistkinja, koja ju je odmah po povratku u Beograd bacila na dijetu.

- Juče mi je dala dijetu. Odmah sam joj rekla 'Sad je ovakvo stanje, kad pogledam na dole od svog stomaka vidim samo stopala'. Eto, takvo je stanje trenutno - ističe ona, mada mi primećujemo da nikad bolje nije izgledala. Ipak, odmah nas je demantovala tvrdeći da vide drugi.

- Ne bih se složila. Primećuju i dizajneri koji mi šiju kostime za spotove i nastupe. Definitivno sam dobila blago proširenje - tvrdi Mica.

foto: Nemanja Nikolić

Kurir.rs/S.M./Grandonline

