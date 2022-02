GOGA POTVRDILA DA SE RAZVODI OD 15 GODINA MLAĐEG SPORTISTE: Tačno je! Evo da li je u sve UMEŠANA I TREĆA OSOBA

Kao bomba u domaćim medijima odjeknula je vest koju je Kurir prvi objavio, da se Goga Sekulić i Uroš Domanović razvode nakon šest godina braka, tokom kojeg su dobili i sina Vasilija Andreja.

foto: Luka Šarac

Kako bismo proverili naša saznanja, mi smo uspeli da kontaktiramo pevačicu, koja nam je ljubaznim tonom, potvrdila naša saznanja.

"Tačno je da se razvodim nakon šest godina braka. Uroš i ja smo se sporazumno dogovorili. Ne postoji treća osoba, jednostavno smo doneli takvu odluku, a razlog je nasa privatna stvar! Prioritet nam je naš sin Vasilij Andrej i obaveze prema njemu, pa samim tim Uroš i ja imamo korektnu komunikaciju i odnos koji ce takav i ostati”, poručila je Goga za Kurir.

foto: Kurir

Podsetimo, njih dvoje su se rastali još pre šest meseci, ali su tek sada pokrenuli u proces sudske rastave.

Izvor upućen u odnos pevačice i 15 godina mlađeg svetskog prvaka u điju-đicu otkriva da njih dvoje već dve godine ne žive zajedno zbog poslovnih obaveza, te da su upravo razdvojenost i daljina uticale da njihov odnos zahladni. Pevačica je i na svom Instagramu obrisala sve fotografije sa suprugom, a rešila je da se sada posveti poslu i da se u velikom sjaju vrati muzici i nastupima.

foto: Damir Dervišagić

Goga i Uroš upoznali su se sasvim slučajno u Cirihu, kada se pevačica našla na piću sa svojom prijateljicom i koleginicom Darom Bubamarom.

- Mi smo se sreli pre pet i po godina gde smo se Dara i ja našle da popijemo piće. Dara je pevala kod mog druga i u jednom momentu ušao je Uroš sa zajedničkim prijateljem, pa smo otvorili šampanjac. Ona je rekla: "Ovaj momak je za Gogu, vidi što dobro izgleda". Ja sam gledala kako on pije čaj, pa sam rekla sestri da uzme broj da me vodi na trening, on je bio ozbiljan sav, on se ne smeje puno. Vasilije je povukao na njega. Svi kažu da ličimo, isti ten, boja očiju je identična, kažu da je Vasilij pomešan. On se rodio pred svetog Andreja, a Vasilij inače volim, tako je pao dogovor - pričala je prošle godine Goga u emisiji "Sceniranje" na Kurir televiziji.

foto: Marija Dejanović

Kurir.rs/Aleksandar Panić

Bonus video:

04:19 GOGA SEKULIĆ