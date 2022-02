ŽIVOJINOVIĆ PODELIO PORODIČNI TRENUTAK! Filipu su Prija i sin Aleksandar SVE, ljudima se ISTOPILO SRCE od SCENE! (FOTO)

Filip Živojinović na društvenim mrežama objavio je porodični trenutak sa suprugom Aleksandrom Prijović i sinom Aleksandrom tokom njihovog boravka u Americi.

Filip često na društvenim mrežama objavljuje slike sa članovima svoje porodice, te možemo zaključiti da dosta vremena provode zajedno i da uživaju u tim trenucima.

- Sve - poručio je on u opisu fotografije nakon čega su se nizali brojni pozitivni komentari.

Podsetimo, Aleksandra je nedavno pričala o utiscima iz Amerike, ali i otkrila šta je to Filipa najviše nerviralo tokom njihovog boravka tamo.

- Tamo je mnogo opuštenije nego ovde. Bila sam već nekoliko puta tamo, najviše sam se obradovala šopingu, najviše smo čekali taj Orlando, da mali sve to vidi. Sada će tri godine da napuni, prelepo je bilo. Najveći utisak mu je ostavio Miki Maus, to nam je sad glavno u kući. Gleda snimke i govori kako je on tu bio, bili smo samo dan tamo, nismo uspeli sve parkove da obiđemo - rekla je Prija nedavno.

