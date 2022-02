CECA UKRALA ĆERKI STAJLING: Ražnatovićke prošetale istu kombinaciju, Anastasija progovorila i o maminom RASKIDU S BOGDANOM!

Pevačica Anastasija Ražnatović pojavila se u medijima prvi put nakon što se saznalo da je raskinula vezu sa Đorđem Kuljićem.

Voditelj je pitao Anastasiju da prokomentariše raskid veze njene mame Cece i Bogdana Srejovića.

- Okej je. To se sve dešava. Svi smo živi i zdravi - rekla je Anastasija.

- To se tako desilo. Nema mesta za teorije zavere. Nismo mi Kardašijani, a možemo da budemo - rekla je Anastasija na pitanje voditelja da li je slučajnost što je mama Ceca raskinula skoro u isto vreme kad i ona.

- To što mi je danas prekopirala stajlnig. To me je jako iznervirala, kupila sam njoj i meni čizme, njene su svetlije. Poslala sam joj pre 5 dana šta oblačim za emisiju, to i tetki radi, potrefilo se da je i ona danas to obukla - rekla je Anastasija.

Ove čizme koštaju 1500 evra, a rasprodate su u rekordnom roku.

