NE OSEĆAM SE DOBRO, IMAM ZDRAVSTVENIH PROBLEMA! Aleksandrina majka iskreno o ćerkinoj turbulentnoj vezi sa Dejanom, DALA SVOJ SUD!

Dejan Dragojević ima turbulentan ljubavni odnos sa novopečenom devojkom Aleksandrom Nikolić Aleks.

Povodom njihovoh raskida, pa obnavljanaj romanse, oglasila se Aleksandina majka Slovenka za Pink.rs koja je analizirala ćerkin odnos sa Dragojevićem.

foto: Nikola Anđić, Nemanja Nikolić

- Šta ja znam, oni čas ovako čas onako, deca su to još uvek i on i ona. Mladi su, pred njima je život. Kako im odgovara tako neka rade - priča Slovenka.

Na pitanje da li joj smeta što Dejan ograničava Aleksandru, postavlja joj pravila u oblačenju i ponašanju, Slovenka odgovara ovako:

- Ponekad, ali on je bio pet godina u tom braku i verovatno strahuje dete zbog svega što mu se dogodilo. Ne znam šta bih rekla. Nisam tamo i ne osećam se dobro, imam zdravstvenih problema. Ja im želim svu sreću ovog sveta i to je to. Kod njih se nikad ne zna, videli ste i prošli put, raskid pa za pet dana pomirenje. Nema pravila - zaključila je Slovenka.

foto: Printscreen/Zadruga

Kurir.rs/Pink.rs/M.M.

