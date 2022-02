GLUMILA MU JE ĆERKU, LJUBAVNICU I ŽENU! Svetozar Cvetković i Jelena Đokić RAZVODE SE posle 15 godina, a ovako je on pričao o BRAKU

Glumački par Svetozar Cvetković (63) i njegova supruga Jelena Đokić (44) rešili su da stave tačku na brak posle 15 godina zajedničkog života, ekskluzivno saznaje Kurir.

Naime, kako saznajemo, oni još uvek nisu zvanično podenli papire za razvod braka, ali od letos ne žive pod istim krovom.

Njihov brak često je intrigirao domaću javnost zbog razlike u godinama, ali je delovalo da su i te kako skaldan par, koji ne iznosi detalje o privatnom životu.

Neretko su bili i partneri na sceni, a Svetozar njihove zajedniče angžamane a ujedno i situaciju u njihovom braku opisivao na sledeći način: :

- Činjenica je da smo Jelena i ja na sceni prošli nešto što je nemoguće u životu. Igrala mi je ćerku, zatim ljubavnicu, ženu, a u ovom novom filmu i majku. Ispunili smo ceo krug kako u poslu, tako i u životu - pričao je glumac za medije.

Svetozar je isticao i kako je reagovao na Jeleninu ulogu u seriji "Crna svadba":

- Pa bila je neka srećna okolnost da ja nisam bio tu kada se serija emitovala. Gledao sam kasnije pa nismo toliko pričali o tome. To je nešto što je ove godine, i po oficijelnim analizama pretraživača Gugla, nešto za šta su se ljudi najviše interesovali. Nešto što je postiglo najveću pažnju kod nas. Imao sam sreću jer sam radio debitantski film Nemanje Ćipranića, da taj njegov scenario prvi pročitam i da ga odnesem na mesto odakle sam pretpostavio bi ta serija mogla da krene. To se tako ispostavilo. Zadovoljan sam kad sam pogledao kako je sve to ispalo.

Njih dvoje su se venčali 2006. godine, a Jelena je njegova druga supruga i iz braka imaju dvoje dece. Jelena Đokić rođena je u Splitu 1977, ali se tokom ratnih godina sa porodicom preselila prvo u Srbiju, a zatim u Crnu Goru, gde je na Cetinju upisala glumu. Kao i sada već bivši suprug, stalni je član Ateljea 212.

