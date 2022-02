LEŽERAN, ALI PAPRENI STAJLING CECE RAŽNATOVIĆ! Samo neseser košta 1000 €, pevačica u ovom IZDANJU uhvaćena na AERODROMU! (FOTO)

Svetlana Ceca Ražnatović uhvaćena na beogradskom aerodromu u ležernom izdanju.

Ceca nije bila raspoložena da pozira fotoreporterima, ali su svi primetili skupoceni komad poznatog svetskog brenda sa kojim je "začinila2 stajling.

foto: ATA Images

Samo neseser koji je nosila košta nešto manje od 1.000 evra, dok kofer istog brenda košta mnogo više.

foto: ATA Images

Na sebi je imala crne farmerke i belu bluzu, a preko svega odenula je beli kaput i lice pokrila velikim naočarima za sunce.

foto: ATA Images

Podsetimo, Ceca je nedavno raskinula sa Bogdanom Srejovićem, a ovako je govorila neposredno pre raskida sa Srejovićem.

- Teško da mene nešto sada može da menja, jer sam formirana ličnost, pa tako i on. Naša veza se bazira na ljubavi, poverenju i kompromisu, jer bez kompromisa se ne može, ne postoji jednosmerna ulica. Zrela sam, stabilna osoba, on je takođe takav čovek i nama nije teško da funkcionišemo. On odlično zna sa kim je u vezi, takođe ja znam šta on voli, šta mu prija i jako mi je lepo. Mirna sam, srećna i zadovoljna, a taj mir nema cenu - kazala je tad za "Pink".

Kurir.rs/M.M.

