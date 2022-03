NEĆU DA ŽIVIM U BRESTAČU, ŽALI BOŽE PARA ZA KUĆU Šok intervju Barbare Bobak: Sve o vezi sa Darkom, svadbi, pa potkačila Marinu...

Barbara Bobak, verenica Darka Lazića, nedavno je snimila svoju prvu pesmu, a sada za Star otkriva da li joj je veza sa poznatim pevačem donela nevolje i otkriva zašto su otkazali svadbu u poslednjem trenutku.

Jel istina da ti je cena nastupa skočila od kada si Darkova devojka?

Cena nastupa mi je skočila od kada sam snimila kavere koji imaju mnogo pregleda. Nije mi skočila cena od kada sam Darkova devojka. To što sam njegova devojka nema veze sa mojom cenom, ima veze sa publicitetom, sa novinskim naslovima, ali moja cena je isključivo moje zalaganje, moje pevanje i moj trud. Sad kad sam snimila svoju prvu pesmu biće još bolje.

foto: Zorana Jevtić

Priča se da se Darko i ti često svađate i tučete?

Te priče su malo naduvane, pa ispada da se mi svaki dan bijemo. Evo pre neki dan, Darko i ja smo sedeli u jednom lokalu u Novom Sadu, ja sam se u jednom momentu nešto iznervirala, ne na njega, nego na jednu personu koja je bila za stolom. Ja sam mu tada na uvo rekla da idemo i da sam nervozna. Da bi mi drugarica javila kako joj je neko rekao da nas je video neko u tom lokalu i kako smo se svađali za stolom, da smo se udarali i gurali, a to nema veze sa mozgom.

foto: Emilija Jovanović/ Espreso

Pričalo si da si pre Darka jurila Lukasa, šta je tu istina? Bila sam veliki fan njegove muzike, i dalje sam fan Lukasove muzike, ne njega kao osobe. To je cela istina. Nikad sa njim sedela nisam. Slika gde sam se uslikala s njim je bila sprdnja, čovek prolazio i ja u hodu napravila selfi iz zezanja. Ja ne podnosim te opsednute fanove, te što uhode, niti sam uhodila čoveka, niti mu slala poruke, stvarno glupost velika.

Jel te muvaju drugi pevači i kako Darko reaguje na to? Ne muva me niko jer sam ja neko ko sam po sebi ima odbojnu energiju, jer sam alfa ženka i pre Darka meni niko nije prilazio, a sad tek mi ne prilaze jer cela Srbija i šire znaju da sam sa Darkom. Nema Darko razloga da reaguje jer se ništa ne dešava. Ja nikada ni ranije, ni sada, nisam na nastupe išla gola, provokativna, davala povoda za bilo šta, tako da nemam tih problema.

Jel komuniciraš sa Anom Sević, Lorena je često kod tebe i Darka?

Komuniciramo kada treba da pokupimo Lorenu. Nije često kod nas, zbog škole, kad može i ima raspust, ona je sa nama. Lepo se slažem sa njom, kvalitetno provodimo vreme i to je to.

Da li su upoznala Alekseja, Marina ne daje Darku dete ako si ti prisutna, jel to tačno?

Upoznala sam Alekseja i tu bih stavila tačku, ne želim da pričam na tu temu uopšte i nerviram se kad mi se postavljaju takva pitanja.

foto: Printscreen/Instagram

Nemaš lepo mišljenje o Marini. Kako sada stoje stvari tu? Nije istina da nemam lepo mišljenje o njoj, ja nemam uopšte mišljenje, to je sve što ću da kažem, jer me ne zanima ni tema, ni ta osoba. Marina je izjavila da Darko ne mari za dete od kada je sa tobom? Ovo je mnogo glupo, ne želim stvarno da odgovaram na ovo. Ovo pitanje postavite Darku, neka vam on odgovori, ja tačku stavljam. Ne želim više uopšte da pominjem njegove bivše i pričam o njima, nemam razloga.

Šta se dešava sa svadbom, što ste otkazali? Darko je rekao da će on sve da organizuje, tako da se ja ne mešam. On ulazi u raznorazne poslove i moraćemo da sačekamo sa tim, jer ima drugih prioriteta. Meni nije bitno ništa, apsolutno ništa, jedino mi je važno da imam lepu venčanicu i dobru muziku. Ja sam svoj spisak gostiju napravila i svoj posao završila. Kad bude trebalo naći ću venčanicu i to je to. Ispada kao da sam ja muško, a on žensko u ovoj priči, ali tako je, takva sam.

Gde planirate da živite?

Planiramo da živimo gde nam dune, imamo mogućnosti da kupimo nekretninu gde god želimo. Možda uzmemo kuću u blizini Novog Sada, tačnije da napravimo kuću. Možda u nekom periodu živimo i malo preko. Darko ima češke papire, pa se ja zbog toga i udajem za njega. Šalim se malo, nemamo ništa određeno.

Da li bi mogla da živiš u Brestaču? Jedino je Marina pristala da živi na selu. Ta kuća u Brestaču je jako lepa i ja sam njemu rekla žali bože te kuće i uloženih para. Ali on je imao želju da napravi sebi kuću u selu, i dobro, to je lepo. Mogla bih tamo da živim za dvadeset godina, kada mi bude dosta svega. Realno, to mesto je daleko mnogo, od svega, a nama je posao takav da treba aerodrom da nam bude blizu. On će još da sredi tu kuću pa ćemo da je koristimo ovako, preko leta, ali za sad nećemo da živimo tamo.

Oko čega se ti i Darko svađate?

Oko svega oko čega se generalno parovi koji žive zajedno svađaju. Samo kratko traju. Ranije su bile burnije jer smo se kraće poznavali, pa je bilo dosta nesporazuma, ali kako vreme prolazi, to su sada intezivniji razgovori. Oko organizacije, kašnjenja, oko kuće, ja usisam on mrvi, eto...

00:14 SVAKA Koji ti je je*te?! Barbara Bobak urlala na Darka Lazića zbog garderobeUZIMA OD MOMKA STVARI, ON NOSI MOJE! Barbara Bobak URALALA na Darka Lazića zbog garderobe: Koji ti je JE*TE?! VIDEO

Kako bi reagovala da saznaš da te Darko vara kao sve bivše?

Mene Darko nikada ne bi prevario i ne bih ni ja njega.

Da li bi se odrekla karijere zbog ljubavi?

Moja karijera je nešto o čemu sam ja maštala kao mala, ja sam sebe u tome videla. Da neko traži da se odreknem toga što me čini srećnom i što me ispunjava, to onda nije ljubav. Pre bih se odrekla te ljubavi nego karijere. Darko od mene to nikada ne bi tražio, tako da to je to.

Primećuješ li ljubomoru kod nekih pevačica? Naravno, pogotovo kod nekih koji su duže od mene u poslu. Ja od kada sam počela da pevam kod mene je sve brzo išlo. Imaš ove koje pevaju preko deset godina i ništa nisu uradile. Nisam im ja kriva za to. Čujem ja često komentare kako sam ja sa Darkom, pa sam zbog njega poznata. Draga moja, znam ja sa kim si ti sve bila, pa nisi ništa uradila. Ja sa Darkom nisam zbog toga, ali nekim ljudima je suđeno, nekim nije, ja imam x faktor. I da nije Darka ja bih uspela. Jel istina da te Darko tera da staviš silikone?

Nije nikada, ja sam njemu najlepša na svetu. Ne znam samo gde bih stavila silikone na ove moje velike korpe koje nosim. Korigovala sam usta i to je to. Niti Darko traži da menjam bilo šta fizički, niti bih.

foto: Printscreen/Pink TV

Jesi li imala neku neprijatnost na nastupu?

Nisam nikada, kao što ti rekoh, nisam provocirala izgledom, imam tu odbojnu energiju. Bilo je ono, pijanih gostiju, problemčić neki, ali da ja konkretno nešto doživim ne. Niti sam imala u životu da gazda, menadžeri budu nepristojni, stvarno ne, zato volim svoj posao.

Za kraj, da li bi ušla u rijaliti?

Nikada u životu ne bih ušla! Meni je to toliko toksično, toliko odvratno i večito neka dernjava. Ja bih tamo izbola nekog nožem, doslovno, jer bih pukla sa živcima, jer prezirem dreku, drugo, ne bih podnela da budem okružena ljudima koje ne poznajem i koje ne podnosim. Svaka njima čast, oni su realno svi skrenuli sa uma.

foto: Printscreen/Amidži šou

kurir.rs/star

Bonus video:

00:08 Barbara Bobak dobila poklon od Darka Lazića