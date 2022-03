DŽEHVA GOLIH GRUDI U EMISIJI UŽIVO: Teodora ŠOKIRALA stajlingom, pa progovorila o EVROVIZIJI I KONSTRAKTI!

Pevačica Teodora Džehverović uvek iznenadi javnost svojim izgledom, a takav je bio slučaj i kada se večeras pojavila u jednoj emisiji.

foto: Printscreen/Pink

Naime, Džehva je u emisiju došla u crnoj dugoj haljini, sa ogromnom izrezom preko grudi, a brushalter nije nosila. Teodorine prezgodne noge otkrio je duboki šlic. Voditelj Ognjen Amidžić primetio je tetovažu na bujnom deklteu:

foto: Printscreen/Pink

- Recimo da znači život - rekla je Teodora.

Džehverovićeva nije skidala osmeh sa lica u emisiji, a nema sumnje da je osvojila sve muškarce.

Ognjen je pitao Teodoru da li bi se prijavila za Beoviziju i šta misli o Konstrakti.

- Mislim da je to preveliki zalogaj za mene. Kad osetim da je to to, ja ću se prijaviti. Sara Jo je bila moj favorit. Drago mi je što je Srbija prepoznala i da shvati pesmu pobednicu, jedva čekam da vidim Evroviziju da vidimo kako će proći - rekla je Teodora.

foto: Printscreen/Pink

Kurir.rs/S.M.

Bonus video:

00:05 Isplivala reakcija Konstrakte posle pobede na Beoviziji