HAOS SE NASTAVLJA! DAVIDOVA MIRJANA UDARILA NA MADŽIĆA: Želi marketing preko moje grbače, a šalje fotke polnog organa

Afera koja je kao bomba odjekula, a u kojoj su glavni akteri Đorđe David i Mirjana Popović koja tvrdi da joj je roker slao eksplicitne poruke nakon što se online prijavila na muzičko takmičenje Zvezda Granda ne jenjava. U njihovu priču upleo se i Žarko Madžić koji je stao u odbranu člana žirija Zvezda Granda, pa je javnosti nepoznatu devojku optužio da je sve iskonstruisala. Ona mu žestoko odgovara:

- Meni marketing nije potreban. Ja sam neko ko nije hteo medijima ni fotografiju da pošalje, ali sam stala iza svojih reči imenom i prezimenom. Međutim, vidim da se oglašava nebitni Žarko Madžić. Naravno, potreban mu je marketing. Sramno je da za tolike godine pokušaja u Zvezdama Granda, nikada ništa nije napravio, niti će. Ne vredi dve banke - rekla je na početku obraćanja i nastavila:

foto: Damir Dervišagić, Printscreen

- Žarko Madžić je jedan mali nebitnjaković. On je, navodno, upleten u priču jer se slučajno našao pored Đorđa Davida kada mi je on pisao. Tada je izneo niz uvreda na moj lik i delo koje mi je David preneo. Da sam htela da upletem bolesnog Madžića, uplela bih ga. Njegovo ime nisam nigde spomenula. Ali obzirom da se ističe, evo mu malo marketinga, o njemu malo da se piše, jer nikada nije - žestoka je Mirjana.

Ona tvrdi da je Madžić nju proganjao:

- Žarko me proganjao godinama po socijalnim mrežama. Tada sam imala muzičke matrice, zamolio me da mu pošaljem, da može da vežba tako smo nastavili komunikaciju. Davno je bilo, bili smo klinci. Pre nekih osam godina, sigurno, možda i više. Počeli smo jednu prijatnu komunikaciju, razmenom glasovnih poruka na kojima smo pevali jedno drugom. Zatim je insistirao više puta da me upozna. Naravno, nikada nisam htela. Nakon toga poslao mi je par svojih eksplicitnih fotografija, na koje sam se zgrozila i blokirala ga. Pravio je razne profile da bi mi se samo obratio. Koliko god sam profila blokirala, novi su stizali - tvrdi ona.

foto: Printscreen

- Nakon nekoliko godina, kada sam komunicirala sa Davidom vezano za časove pevanja, pored njega je bio Madžić. Opsednut mojim likom i delom. Đorđe mi je tada preneo šta je Žarko rekao, revoltirana odblokirala sam i napala sam na Žarka, a Đordđu poslala prepiske i fotografije koliko me taj fosil smarao! Đorđe je pokušavao da ga opravda na razne načine. Diskutabilno je sada, obzirom da je David demantovao sve, da je demantovao uopšte komunikaciju sa mnom i kako je sve laž. Kako se odjednom stvara Žarko Madžić koji govori da je upleten u priču? Kao što ga tada Žarko ukopao, sada ga ukopava još više - samtra Popovićeva.

foto: Nemanja Nikolić, Privatna Arhiva

- Malo su se pogubili u lažima. Ali eto, jedina mogućnost da se Madžiću obrati neki portal. Jer na osnovu muzike nikada nijedan neće. Taj Madžić da je od bilo kakve vrednosti, uspeo bi na tom takmičenju. Ne bi uzaludno pokušavao 10 sezona i nikada do finala. Taj mali plagijat Cecinog drvoseče iz spota " idi dok si mlad" neka ćuti. A znam i mnogo drugih slučajeva gde je Madžić po uzoru na Šaku Polumentu slao fotografije svog polnog organa.

Ekipa Kurira