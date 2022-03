POGLEDAO ME BOG! GABRIJELA PEJČEV OTVORILA DUŠU: Povukla se, potražila pomoć psihologa, teško joj pala uloga LEPOTICE na estradi!

Pevačica Gabrijela Pejčev važi za jednu od najlepših dama sa javne scene, te ne čudi što je odmah po dolasku zasenila sve.

Ona je otkrila u čemu je tajna ovakvog izgleda i fit forme za Grand Online.

- Mislim da je najviše zaslužna genetika i da ona ima najveću ulogu u izgledu i u tome ko se kako drži sa godinama. Mada moram da priznam i da treniram, a što se ishrane tiče se trudim da bude što je više moguće kvalitetno i zdravo. Inače, pogledao me Bog (smeh) - priznala je pevačica.

Iako se čini da nema razloga da bude samokritična, Gabrijela je odmah demantovala te priznala u kojim situacijama sebe kritikuje.

- Što se izgleda tiče manje više, ali što se posla tiče jesam jako samokritična, kada uradim nešto i dobijem pohvale uvek mislim da može bolje i da to nije dovoljno dobro - istakla je.

Nema sumnje da je svaki početak teže, a tome svedoče i prvi muzički koraci Gabrijele Pejčev koja je izuzetno mlada kročila u estradni svet.

- Sigurno da je u početku važilo pravilo da kada neko vidi mladu i zgodnu devojku, da odmah postoje predrasude, ali to najviše mogu da pojasne i dokažu nastupi ili ljudi koji te slušaju dok uživo pevaš - rekla je Gabrijela.

Nije lako nositi se svim što šoubiznis nosi sa sobom, a Pejčeva je otkrila kako se ona nosila sa lošim stvarima koje njena profesija nosi.

- U Srbiji je dosta tabu tema pričati o depresiju, a danas je to kod mladih dosta prisutno. Ljude je sramota da priznaju da su išli kod psihoterapeuta ili psihologa. Ja stvarno nemam problem sa tim jer sam dosta mlada upala u celu tu priču, jednostavno neki naslovi i ljudi, istine i neistine poljuljaju čoveka. Porodica je tu presudna kao podrška, ali mislim da taj mladi čovek u takvoj situaciji treba da se povuče bar na neko vreme i da radi na tim nedostacima i na svom samopouzdanju i onda je sve to mnogo lakše. Smatram da sam previše mlada ušla u sve i zato su me lomile neke stvari - iskrena je bila, te poučena svojim dugogodišnjim iskustvom uputila niz saveta mladim kolegama.

- Na početku sam grešila što dosta stvari nisam demantovala. Ne slažem se da je i loša reklama nekada dobra reklama, jer loše reklame te degradiraju i to može veoma daleko da ode, a kasnije ne možeš da se boriš sa već oformljenim mišljenjem o tebi. Treba reagovati odmah i ne treba dopuštati ljudima da od vas prave nešto što niste - zaključila je pevačica.

