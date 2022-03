SANDRA AFRIKA JE 15 GODINA NA ESTRADI! Važi za jednu od NAJZGODNIJIH, ali joj se muškarci NE UDVARAJU! Misli da je OVO RAZLOG!

Pevačica Sandra Afrika važi za jednu od najzgodnijih na našoj estradi. Ističe da su joj treninzi bitni, ali i da je imala estetskih zahvata.

- Davno sam još pričala o korigovanju, to su grudi i to je to. Gledam da ne preterujem u tim nekim stvarima zato što sam pre svega za prirodan izgled i da se ne upropasti - priča Sandra Afrika za Blic i dodaje:

foto: Printscreen/Ami Dži šou

- Volim i ja da uživam, jedem. Dam sebi malo oduška, ugojim se 4-5 kg pa smršam i to je to u principu.

Sandru i njenu koleginicu Milicu Todorović fanovi često uhvate kako zajedno šetaju kučiće. Afrika je sada podelila sa nama i o čemu to one tada pričaju.

- Zavisi, šetamo jer tu živimo i onda imamo zajedničko dvorište. Poslednji put smo pričale o poslu, ali dotaknemo se svakakvih tema - kaže ona.

Pored pevačice Tee Tairović, za Sandru se priča da je nova “kraljica bakšiša”. Na pitanje da li joj kolege zameraju što za izvođenje njihovih pesama dobija poveći bakšiš, Sandra odgovara:

foto: Printscreen/Ami Dži šou

- Pa ne, ja pevam njihove pesme, oni moje. To tako u krug. Mislim da ne, ni ja nikom ne bih zamerila. Pevaju se pesme koje prolaze i koje su dobre - zaključuje Afrika i dodaje da joj se nikada nije desila neprijatnost na nastupu.

- Iskreno ne, evo ove godine će 15 godina kako sam na estradi. Moram da priznam da mi se nije desila nijedna neprijatna situacija koju pamtim - kaže ona.

Većina je smatra za jednu od najatraktivnijih pevačica na estradi, a sa tim se slaže i ona.

- Pa generalno mislim po svemu. Ako toliko trajem i toliko godina tu, mislim da mogu da stanem iza te svoje reči i da je to tako 100 posto - priča Afrika i dodaje da nema udvarača.

- Sad da otvorimo moj Instagram, bukvalno nema. Ne znam zašto, možda se ti muškarci plaše - zaključuje Afrika koja se ne bi odvažila da prva napravi korak:

- To treba muškarac, da napravi taj prvi korak. Mislim da je to njihov deo posla - priča Sandra te otkriva da ima simpatiju.

- Imam, ali samo je simpatija. Možda ne zna, videćemo - završava Sandra Afrika.

foto: Kurir televizija

Kurir.rs/Blic

