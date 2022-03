POZNATI OTKRILI KAD SU PRVI PUT IMALI S*KS! Pevač šokirao: Morao sam da popijem da legnem s NADOM! A ona je samo bila RADOZNALA!

Da li ste se nekad zapitali kako je izgledao prvi seksualni odnos naših poznatih ličnosti?

Iako većina ne voli da priča o svom privatnom životu i ovoj temi Ceca Ražnatović, Suzana Mančić, Zdravko Čolić, Kristijan Golubović, Ognjen Amidžić i Nemanja Stevanović su ipak svojevremeno otkrili kako je izgledalo njihovo prvo seksualno iskustvo.

Za "loto" devojku Suzanu Mančić gubljenje nevinosti bilo je prelepo.

"Tada završavate jedan život i započinjete drugi. Meni je prvi put bilo prelepo, a izgubila sam nevinost sa 16 godina. Toliko sam bila zaljubljena u tog dečka da sam želela samo njemu da se dam. U to vreme je donja granica bila 16 godina i moram da kažem da sam jedva čekala da napunim toliko da bih sa njim uživala", rekla je Suzana.

foto: Damir Dervišagić

Kristijan Golubović "mrak je skinuo" sa 13 godina.

"Prvi seks sam imao u Kruševačkoj 25 ili 35. Datum je bio 9.9.1983. godine, a devojka je bila moja prva ljubav koja je išla sa mnom i u osnovnu školu", istakao je on.

foto: Kurir televizija

Svetlana Ražnatović Ceca izgubila je nevinost sa 18 godina a u seksu je počela da uživa tek sa suprugom.

"Bila sam nevina do svoje osamnaeste. Moj prvi put je bio sa muškarcem sa kojim sam bila godinu i po. To nisam uradila iz potrebe, već iz čiste radoznalosti. Kada sam videla kako to izgleda, pomislila sam - pa i nije nešto naročito. Tek sa svojim mužem sam počela da uživam u seksu", priznala je Ceca.

foto: Printscreen/Zvezde Granda

Ognjen Amidžić priznaje da i se i nije baš proslavio tokom prvog seksa.

"Po mom uverenju prvi seks sam doživeo sa 15 godina. Tada sam verovao da sam imao seks, ali sada, kada malo bolje razmislim, smatram da sam radio sve osim toga. Sećam se da sam pozvao drugaricu iz srednje škole u stan, kada moji nisu bili kod kuće i tada smo radili to nešto što nikako ne bi moglo da se računa u seks", ispričao je voditelj.

foto: Zorana Jevtić

Zdravko Čolić je svojevremeno otkrio da je prvi seks imao sa jednom čobanicom.

"To se desilo na livadi, pa nisam ja džabe Bosanac! Okolo je bio neki kamenjar, u blizini rečica, čista idila. Tim seoskim devojkama koje su čuvale ovce sam kao dete iz grada bio jako simpatičan", uz osmeh je pričao Čola.

foto: Dragana Udovičić

Nemanji Stevanoviću prvi intiman odnos ostao je u lepom sećanju:

"To se desilo davno, kad sam imao 16 godina, sa devojkom sa kojom sam bio dve godine u vezi. Bilo je fantastično."

foto: Dragana Udovičić

"Ja sam bila jako zaljubljena u dečka sa kojim sam prvi put bila, Međutim, on je ispao skot kao i 99 posto momaka, pa me samo iskoristio", rekla je Vanja Mijatović.

foto: Printscreen Mondo

Veljko Ražnatović ispričao je detalje svog prvog seksualnog iskustva, koje je nazvao traumatičnim, te otkrio da je odmah posle pozvao svoju majku Cecu Ražnatović. Sin folk dive je gostujući u emisiji "Ami Dži šou" odgovorio na škakljivo pitanje.

foto: Zorana Jevtić

"S tom Nadom iz Čikaga bilo je pola pevača mlađe generacije i bez obzira na to što sam bio dete, morao sam da popijem da bih legao s njom. Imala je mnogo love i plaćala bi kres po 1.000 dolara. Uradio sam to za desetku. Posle mi je kupila neki sat od 7.000 dolara koji sam prodao Ciganinu za upola manje love", slikovito je naveo Mile Kitić.

Starleta Stanija Dobrojević ispričala je tokom prvog učešća u rijalitiju "Farma" kada je izgubila nevinost.

"Mene mama nije do 17, 18. godine pustila samu sa dečkom na more! Ja kukam, plačem, pričam da sve drugarice idu sa momcima, a ona meni - idi slobodno, ali kad se vratiš, idete oboje kod ginekologa. Danas devojčice 'to' rade sa 13, 14, a ja sam se čuvala nakon petogodišnje veze", ispričala je Stanija pre nekoliko godina i otkrila da je prvi seks imala nakon punoletstva.

foto: Printscreen/Instagram

Kurir.rs/Telegraf

