SRCE ĆE MI PUĆI KAD VIDIM ŠABANOV SPOMENIK, ALI MI JE DRAGO! Šaulić dobija spomenik u rodnom Šapcu, čuveni pevač NIKAD ZABORAVLJEN

Šaban Šaulić, kralj narodne muzike, tragično je nastradao 17. februara 2019. godine u saobraćajnoj nesreći u Nemačkoj.

Legendarni pevač ostavio je veliki muzički trag, a u znak sećanja na Šabana, grad Šabac u njegovu čast počeće sa izgradnjom spomenika. Tim povodom pozvali smo Šaulićevog brata Hasana Dudića, koji je među prvima podneo inicijativu za spomenik.

"Ja sam među prvima podneo inicijativu da on dobije spomenik, i to je nešto najmanje što on zaslužuje.Takođe, zalažem se da dobije i ulicu u Beogradu", rekao je Hasan i istakao da će teško podneti trenutak kada bude spomenik završen i kada vidi bistu.

"Teško će mi biti kada budem video spomenik, ne znam kako ću to podneti, evo i sad mi se stvara knedla u grlu. Duša me boli, srce će mi pući. A sa druge strane mi je drago, što će uz pesme, ali i taj spomenik živeti večno i nikada neće biti zaboravljen. Te pesme njegove i danas se pevaju sa istim žarom, mnogo je toga ostavio iza sebe, priča Hasan i dodaje:

"Svaki put kad odem u Šabac sve me podseća na njega, pa mi smo tu živeli, ali smo više bili u Beogradu. On je isto voleo da odlazi tamo, kao i svako, vuče ga rodni kraj, ali poslednjih godina se mnogo toga tu poremetilo i nije bilo to to".

Podsetimo, tri godine nakon saobraćajne nesreće, u kojoj su stradali Šaban Šaulić i Mirsad Kerić, a Slobodan Stojadinović zadobio teške povrede, održano je suđenje Turčinu Alsinu Leventu u Giterslohu. Alsin koji je izazvao udes, osuđen je na tri godine i tri meseca zatvora.

