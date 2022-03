NEMA ŠANSE DA PREPOZNATE PEVAČICU! Karijeru započela u Zvezdama Granda, izoperisala se i totalno je DRUGAČIJA DANAS! (FOTO)

Pevačica Andreana Čekić, više puta je išla "pod nož", kako bi usavršila svoj izgled, što nikada nije krila od javnosti.

Ona je operisala i smanjila nos, a kako pišu domaći mediji, popunjavala je i bore, povećavala je usne i zatezala lice.

Pisalo se i da je potrošlila više od 3.000 evra na sve plastične operacije kojima se podvrgla, pošto ju je sama operacija nosa koštala 2.000 evra, a povećanje usana 600.

foto: Printscreen/Grand

Koliko se promenila bilo je vidno i na fotografijama koje je sama pevačica objavljivala na Instagramu, a i na snimku sa audicije za "Zvezde Granda", koji je nastao početkom 2010. godine.

Andreana je nedavno bila u centru skandala kad ju je tužio autor pesme "Cipele", a otvoreno je govorila svoju stranu priče.

foto: Printscreen/Instagram

"Moram reći da ta pesma nije moja, to pripada publici. Mene kada pitaju ja sve kažem. Konkretno, ta pesma je bila na Grandovom kanalu dok sam ja sa njima bila pod ugovorom, posle toga je skinuta, kanal je ugašen, ja sada imam novi kanal koji sam otvorila od nule i ta pesma tu ne postoji. Smatrala sam da će kompozitor i tekstopisac te pesme Saša Lazić da je prebaci na svoj kanal. On je zahtevao da mu dam novac od pregleda što ja nisam mogla da ostvarim jer ni ja nisam imala novac od pregleda. Ko je uzeo novac videćemo, na sudu će sve da izađe na videlo. Jako mi je žao što je Saša Lazić odlučio da postane takav čovek. Ja kada me zvao rekla sam mu da zove Popovića, jer kanal nije moj. Mene je tužio inače za duševni bol, on navodno nije mogao da jede i spava kada je pesma sa 10.000.000 pregleda skinuta sa Grandovog kanala. Nikome ništa ne dugujem, ja sam veliki džek, pomagala sam šakom i kapom, žao mi je što su ljudi nerealni", kaže ona u emisiji "Ami Dži šou".

foto: Printscreen/Instagram

Kurir.rs/K.Đ.

