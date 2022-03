ANDREANA ČEKIĆ PRVI PUT O TUŽBI AUTORA CIPELA: Na sudu ćemo videti ko je uzeo NOVAC, žao mi je što je postao takav ČOVEK!

Pevačica Andreana Čekić iznela je svoje viđenje toga što ju je tužio autor pesme "Cipele" koju je umesto nje otpevala Aleksandra Bursać.

Andreana kaže da nije mogla da plati autoru s obzirom na to da pesma nije bila na njenom kanalu.

"Moram reći da ta pesma nije moja, to pripada publici. Mene kada pitaju ja sve kažem. Konkretno, ta pesma je bila na Grandovom kanalu dok sam ja sa njima bila pod ugovorom, posle toga je skinuta, kanal je ugašen, ja sada imam novi kanal koji sam otvorila od nule i ta pesma tu ne postoji. Smatrala sam da će kompozitor i tekstopisac te pesme Saša Lazić da je prebaci na svoj kanal. On je zahtevao da mu dam novac od pregleda što ja nisam mogla da ostvarim jer ni ja nisam imala novac od pregleda. Ko je uzeo novac videćemo, na sudu će sve da izađe na videlo. Jako mi je žao što je Saša Lazić odlučio da postane takav čovek. Ja kada me zvao rekla sam mu da zove Popovića, jer kanal nije moj. Mene je tužio inače za duševni bol, on navodno nije mogao da jede i spava kada je pesma sa 10.000.000 pregleda skinuta sa Grandovog kanala. Nikome ništa ne dugujem, ja sam veliki džek, pomagala sam šakom i kapom, žao mi je što su ljudi nerealni", kaže ona u emisiji "Ami Dži šou" i dodaje:

"Emiru i Aleksandri želim sve najbolje, on dečko predivno peva, zaslužio je svoje mesto, nije trebalo da me izbegavaju u nekim emisijama, verovatno misle da bih nešto rekla. Ništa nemam protiv toga što su to presnimili, bitno je da pesma bude prisutna, to je jedna šteta što se na ovaj način priča."

