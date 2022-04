ONA JE JEDNOSTAVNO OTIŠLA, NIJE BILA PLAĆENO LICE! Čeda Čvorak nakon SKANADALA u emsiji o sukobu sa bivšom pevačicom grupe Luna

Nedavno je u emisiji "Puls" na Kurir televiziji za vreme gostovanja Maje Marković, bivša pevačica grupe "Luna" u studio ušao Čeda Čvorak, frontmen ove grupe i njen bivši kolega, nakon čega je Maja demonstrativno napustila emisiju.

Čeda Čvorak je sada kod Jovane Jeremić rešio da ispriča svoju stranu priče budući da se po medijima spekulisalo da su novac i neisplaćene zarade razlog sukoba.

- Ja se neću pravdati jer nemam razloga - počeo je Čeda Čvorak na samom početku.

- On je objasnio da nisu u kontaktu njih dvoje, ali nisu ni u lošim odnosima.

- To što je bilo, samo se to i desilo. Nije bilo ni ispred ni iza toga - rekao je on.

- Maja je otišla iz "Lune" pre 16 godina. Bila je najbolja pevačica grupe "Luna". Ali molim vas, da se fokusirate na njen rad za ovih 16 godina. Ja pevačicama ne dajem da pevaju pesme grupe "Luna" nakon što odu iz grupe. Nikada nijednog svog saradnika nisam prevario, uskratio. Ni sa kim se nisam sudio, ni tužio. Nije bilo nikakvog incidenta među nama. Neki saradnici su otišli po isteku ugovora, sa nekim sam preveremeno prekinuo saradnju kad sam video da ne mogu da sarađujem ili da nema uspeha - rekao je u dahu Čeda Čvorak.

- A šta je bilo sa Majom? - pitala je Jovana Jeremić.

- Maja je jednostavno otišla. Ugovor od pet godina koji smo imali je istekao, drugi nismo ni pravili, pet i još četiri godine je ostala i onda je otišla. Ona nije bila plaćeno lice već partner - rekao je Čvorak.

