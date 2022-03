NE MOGU VIŠE DA PODNESEM PSIHIČKO MALTRETIRANJE Ovako su pevačice pričale o Čedi Čvorku: Sve što zaradimo, trpa sebi u DŽEP!

Maja Marković nedavno je napustila studio Kurir televizije, jer nije želela da se nađe u istoj prostoriji sa Čedom Čvorkom i navela da ni ona nije u dobrim odnosima sa bivšim kolegom.

Maja se u grupi "Luna" zadržala do 2005. godine, a nakon toga je odlučila da započne solo karijeru. Međutim svaka sledeće pevačica doživela bi skandal sa osnivačem grupe Čedom Čvorkom.

Kristina Čanković došla je na Majino mesto 2006. godine, međutim u grupi se nije dugo zadražala. U javnost je iznela niz uvreda protiv Čede Čvorka.

- Poslednjih godinu dana u grupi ništa ne funkcioniše kako treba, a sve zbog Čede, koji je nepodnošljiv. Nije tajna da je veoma težak kao čovek i da ne postoji osoba sa kojom se bar jednom nije posvađao. „Lunu“ napuštam jer ne mogu više da podnesem psihičko maltretiranje, niti ropstvo u kojem se nalazim. Radim kao konj, a on sve što zaradimo, trpa sebi u džep. Valjda vam je jasno kakav je to čovek kada mi još nije dao novac od nastupa u novogodišnjoj noći. Prvih godinu dana sve je bilo u redu, ali poslednjih meseci ne dobijam čak ni to. Doduše, nekada se umilostivi pa mi kao poslednjoj bednici da sto ili dvesta evra od nastupa. Dve godine sam radila danonoćno kako bio on zadržao kuću na Bežanijskoj kosi, koju je kupio zajedno sa Majom Marković. Kad su se rastali, morao je da joj iskešira 50.000 evra, za šta sam ja crnčila. To znaju svi – pričala je tada ona.

Pevačica i bivša rijaliti učesnica Ivana Krunić je nedavno progovorila o odnosu sa Čedom Čvorkom.

- Mogu da se suočim sa svima, jer sam čista u svim svojim postupcima. Ni ja nemam nikakav kontakt sa Čedom, ali ne zbog mene, već druge strane. Izlaskom iz te grupe ja sam ispala veliki car i prema njemu i prema njegovoj porodici, ne znam što je prekinuo odnos sa mnom - ispričala je Ivana Krunić i dodala:

- Ja sam godinu i po dana ranije najavila izlazak iz grupe, pomagala sam oko nove pevačice, pomagala sam oko pratećih vokala, ali kada je meni trebalo da se pomogne, da mi se da neka minimalna podrška, bar da mi se ne zatvaraju vrata ili da mi se pomogne psihički savetima, ja na to nisam naišla. Ja ne želim da se osvrćem na neke bezveze stvari u grupi "Luna", i na taj period gledam sa jednom velikom zahvalnošću - kaže Ivana Krunić.

