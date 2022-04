VEZA NAM JE BILA LAKRDIJA! Oglasio se bivši dečko Mine Vrbaški i ŽESTOKO OPLEO: Jako je namazana za svoje godine!

Mišel Gvozdenović progovorio je o njegovom odnosu sa Milanom Jankovićem Čorbom i Kristijanom Golubovićem, kao i o vezi sa Minom Vrbaški.

- Pab je bilo lepo i zdravo druženje, dok nisu krenule provokacije i vređanja. Trebalo je od početka da budem u kući, nekako sam tamo bio jako tih. A donekle moram da priznam i da mi je prijao mir, dok nije krenuo nemir u udruženju paba. Onda sam došao u kuću - rekao je Mišel u emisiji "Pitam za druga".

Mišel je priznao da li se čuje sa Čorbom i Kristijanom.

foto: Printscreen/Pink TV

- Ne, nemamo nikakav kontakt, smatram da ne treba da ga bude. Ja nisam želeo da ćutim, da trpim stvari, izašao sam iz paba i to je to. Mnogi su mislili da ja ne mogu da opstanem bez paba, otišao sam u kuću i našao prvi krevet - dodao je Gvozdenović.

- Ja se ni zbog čega ne kajem. Desilo se svašta nešto i to je to. Ja sam bio kratko u tom odnosu, to je bila lakrdija od veze. Nešto je kliknulo između mene i nje tada, desilo se nešto, ja nisam tad ništa planirao. Prosto se desilo, malo i zatvoren prostor, nešto je kliknulo, ali nije potrajalo. Bilo, prošlo, svako na svoju stranu - ispričao je pevač.

Kako komentarišeš Minin ulazak? - pitao je Kendi.

- Ona je opasan rijaliti igrač, jako je namazana za svoje godine i svaka čast, skidam kapu. Već je napravila pometnju, ovaj rekao ono, ovaj ono. Tu verovatno ima istine i dosta laži... Zavrtela je Mina dobro taj rulet tamo, mislim da će ostati do kraja. Ali ne mogu da kažem ništa loše za nju. O kratkim vezama sve najbolje... Mi se nismo ni videli, niti čuli posle, niti ima potrebe. Ali kad bi mi se javila, pozdravio bih je najnormalnije - istakao je Gvozdenović.

foto: Nemanja Nikolić, Printscreen/Pink TV

Kurir.rs/M.M.

Bonus video:

00:26 Mina Vrbaški proslavila rođendan