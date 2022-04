VIKI MILJKOVIĆ NAPUŠTA ESTRADU?! Zgrnula LOVU na novom biznisu, a evo šta je morala da uradi za to!

Poslovni život Violete Viki Miljković (47) mogao bi uskoro da se promeni za 180 stepeni jer je pevačica sve ozbiljnija u nameri da ispred svog imena ostavi samo jedno zanimanje - agentkinja za nekretnine.

Iako je pevajući popularnu muziku napravila zavidnu karijeru koja ju je proslavila i obezbedila joj šou-biznis status kao i finansije za privatni biznis, Miljkovićeva želi da mikrofon okači o klin, a sve to da bi se još ozbiljnije posvetila prodaji i uređivanju ekskluzivnih stanova kako u Srbiji tako i u inostranstvu.

foto: Nemanja Nikolić

Izvor blizak folk zvezdi kaže da je Viki sve više okrenuta privatnom biznisu i da želi da se totalno povuče sa estrade.

- Violeta je za kratko vreme napravila veliki uspeh baveći se posredovanjem u prodaji nekretnina i uređivanjem enterijera. Da bi mogla da vodi firmu, ona se dodatno školovala na polju menadžmenta i finansija i ništa nije prepuštala slučaju - počinje izvor.

- Situacija s koronom koja traje pune dve godine prinudno ju je odvojila od mikrofona i nastupa, ali ona je imala čime da se bavi. Kada je uvidela da joj dobro ide, da se posao širi i cveta još više i ozbiljnije je ulazila u celu priču. Upoznavala je nove saradnike, potpisivala je ugovore, širila je biznis pa je tako stigla i do Dubaija gde ima svoje predstavništvo - objasnio je izvor.

Iako je u nekoliko navrata od 2016. godine najavljivala novi album, Viki Miljković je objavila tek nekoliko singlova i samo možemo da je gledamo kao stalnog člana žirija i mentora u „Zvezdama Granda“, a izvor navodi da je samoinicijativno smanjila nastupe i nije načisto želi li i kada da objavi nove pesme.

- Viki ima gotov album, ali da li će ga i kada objaviti, to još nije rešila. Dok je PR tim i saradnici ubeđuju da objavi makar jednu pesmu, ona se nećka i oko toga. Nastupe je svela na minimum, peva samo velike klubove i diskoteke i to u trajanju do maksimalno dva puna sata, nakon čega se povlači sa bine. Mentorstvo i žiriranje u Grandu je ostavila kao svoju medijsku aktivnost iz dva razloga. Prvi je što je vezana ugovorom, a izuzetno ceni Sašu Popovića, a drugi zbog toga što svoje kandidate ne želi da ostavi na cedilu - priča dobro upućen izvor.

Sva ova saznanja, pevačica, koja inače godinama medijima ne daje telefonske izjave, potvrdila je u jednom od vlogova svoje koleginice Marije Šerifović kada je kratko rekla da joj je posao sa nekretninama najvažniji, dodavši: „Prvo privatni biznis, pa sve ostalo“.

Viki Miljković sarađivaće sa Sašom Popovićem, ali ne na muzičkom projektu. Kako smo saznali, zgradu koju Popović zida na Bežanijskoj kosi uređivaće upravo firma Miljkovićeve i njenog supruga Tašketa. Oni će biti zaduženi za enterijere stanova, ali i za izgled objekata i parkova oko nove zgrade.

Šire biznis i na izgradnju Viki Miljković i Dragan Tašković Taške rešeni su da svoj biznis dodatno i prošire. Kako su do sada bili samo posrednici, oni su odlučili da se oprobaju i u izgradnji stambenih kompleksa. Ideja im je da grade novu generaciju pametnih zgrada koje će biti prilagođene potrebama modernog čoveka. foto: ATA Images

