JEDNU STVAR BEKI BEKIĆ UVEK JE NOSIO, A TEK SAD OTKRIVA ZBOG ČEGA: Godinama je na estradi, a malo ko je OVO primetio!

Pevač Beki Bekić važi za jednog od omiljenih kolega na estradnoj sceni zbog sveoje pozitivne i vesele energije kojom zrači gde god da se pojavi i osmeha po kojem ga svi znaju.

Beki je dugi niz godina na estradnoj sceni i može se pohvaliti karijerom sa puno hitova i bez skandala, a sada se prisetio kako je to izgledalo kada se prvi put pojavio na malim ekranima i šta su mu tada savetovale njegove starije i iskusnije kolege.

On je ispričao koliko su se vremena promenila kada je on počeo karijeru pa do sada.

- To je sad nešto novo, to je novi talas... Nas su učili kad smo mi počinjali da se pojavljujemo maltene u istom, ja sam se uvek pitao zašto, a oni su mi rekli: "pa da bi te zapamtili". Kad sam snimio pesmu "Eh, kad bi se ti vratila", izabrali su mi jedan džemper i rekli su mi: "U ovom ćeš non-stop da se pojavljuješ da bi te ljudi zamaptili" - ispričao je pevač u emisiji "Pesmom za dušu" i dodao:

- Treba ići korak bar unapred, sređivati se drugačije, ali ne preterano. Ja razumem velike zvezde koje su prepoznatljive, bez obzira da li su plave, žute... Ali početnice ne trebaju to da rade.

foto: Marina Lopičić

Kurir.rs/K.Đ/Grandonline

Bonus video:

02:51 BEKI BEKIĆ OTKRIO POSLEDNJU ŽELJU MARINKA ROKVIĆA