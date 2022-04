TVITERAŠI STALI NA BEKUTINU STRANU: Hvala što ste uozbiljili emisiju, najbolji komentar za POLUGOLE devojke! Ana odmah REAGOVALA!

Pevačica Ana Bekuta koja je u žiriju "Zvezda Granda" u jednoj od emisija surovo je komentarisala stajlinge takmičarki Anastasije Ićurup i Maje Đorđević.

Njih dve pojavile su se na sceni u provokativnim kostimima, što se nije dopalo Bekuti, pa je istakla da joj se od takvih stajlinga "povraća". Anastasija je čak napustila takmičenje posle emisije.

Sada su se korisnici Tvitera ujedinili i komentarisali da je Ana bila u pravu zbog svojih opaski.

"Ana je dala najbolji komentar za dve polugole takmičarke. I bila je u pravu. Milion posto. Snežana Đurišić takođe", "Ana, bili ste u pravu, hvala što pokušavate da uozbiljite emisiju", "Stiže novi omiljeni gif", samo su neki od komentara na koje je Bekuta stavila emotikon ruku koje pokazuju srce.

1 / 8 Foto: Printscreen/Twitter

"Moram da kažem da imam strahovitu primedbu na vaše oblačenje, pogotovo na Maju. Ja ne znam šta to znači, gde vi to nalazite, gde kupujete te stvari, to je katastrofa na šta to liči. To je tako jeftino, izgledate jeftino da je to katastrofa. Ne može ovo ovako, deco, ja neću dozvoliti da ne kažem ovo, vi utičete na decu koja nas gledaju. Ovo što vi radite, pogotovo ti Đorđe što ih teraš da se ovako oblače. Ovo je neprimerno, degutantno, odvratno i ja ću se isprovraćati sad", istakla je Bekuta u pomenutoj emisiji kada je komentarisala takmičarke.

foto: Nenad Kostić

Podsetimo, Anastasija je gostujući na Kurir televiziji istakla da joj je bilo neprijatno što je Bekuta komentariše.

"Mada malo mi je neugodno da me komentariše Ana Bekuta koja može da mi bude baka. Malo mi nije kompetentna da me komentariše što se tiče stajlinga, ali to je njeno mišljenje", rekla je Ićurupova.

foto: ATA Images

Kurir.rs/K.Đ.

Bonus video:

08:36 Anastasija napustila Zvezde Granda, a sad poslala brutalnu poruku Bekuti koja će je UZDRMATI