ANASTASIJA VEĆ PRAVILA PROBLEME U GRANDU: Cinkarila Karleuši Vanju, zbog čega je Kneževićeva DISKVALIFIKOVANA iz ZG!

Anastasija Ićurup rešila je da odustane od daljeg takmičenja "Zvezde Granda" zbog uvreda koje joj je uputio žiri na račun odevanja.

Inače, kada je diskvalifikana takmičarka Vanja Knežević spekulisalo se da je iza svega stajala Anastasija koja je tada bila u suparničkom taboru.

Naime, kako su izvori tada navodili, jedna od učesnica iz grupe članice žirija zbog koje je Vanja i završila sa učešćem u ovom muzičkom šouu je prosledila printskrin Kneževićkinog spornog storija Jeleni Karleuši.

Anastasija je tada javno podržala Jelenu Karleušu.

- Pošto mi šaljete milion poruka, ja ću reći samo jedno. Podrška najboljem mentoru na svetu, kao i timu Mire Škorić. Malo više vodite računa o sebi i svom životu, a ne da jedete go*na i da udarate na jednu majku i njenu najveću slabost decu - napisala je takmičarka, čiji stori je podelila i Mira Škorić.

Podsetimo, Bekuta je prva počela da komentariše stajlinge dve takmičarke.

"Ovo što vi radite, pogotovo ti Đorđe što ih teraš da se ovako oblače. Ovo je neprimerno, degutantno, odvratno i ja ću se isprovraćati sad", samo je deo onoga što je rekla Bekuta, a sa njom se složio kolega Dragan Stojković Bosanac, dok je Snežana Đurišić takođe dodala da su se obukle vulgarno.

Ipak, Šerifovićeva je odbranila takmičarke.

"Jedna jako neugodna tema o kojoj može da se polemiše jako dugo. Istina je, 2022. je godina. Lejdi Gaga izađe na scenu, a peva obučena u šnicle. Sve je dozvoljeno. Šta je nekome ukusno ili neukusno, o tome se evo ovde polemiše. Ono što se meni lično ne dopada, ja kada bih došla na tu scenu, jako je bezobrazno, nezgodno za doživeti i podneti udarac kao izvođač ili osoba koja ima 20 godina da ti bilo ko kaže: 'Povraća mi se zbog tebe'. Šta znači to?! Nemam problem da vam se nije dopalo, već o načinu na koji se izražavamo o izgledu kandidatkinja jer na primer, možda je to nekog stvarno povredilo. istinski. Da si ti meni rekla, jer imam 167 centimetara i 75 kila i to sam sve što nije ova estrada, a vidi me gde sam, da dođe neko da kaže da mu se povraća. Danas sam na mestu da mogu da kažem da me mnogo zabole ona stvar što se tebi povraća, ali su prolazile godine i godine da dođem do toga statusa i situacije. Imam problem sa načinom i izrtažavanjem jer to ne može da se kaže. Ne može, Ana!", pričala je Marija u "Zvezdama Granda".

