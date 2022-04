ON JE KLASIČNI PREVARANT, BUDALETINA, IZA SVEGA IMA POZADINA Ispala iz Zadruge pa otkrila tajne ljubavnog trougla, nije ih štedela

Bivša zadrugarka Ana Spasojević progovoria je o čuvenom trouglu koji već neko vreme intrigira javnost svojim učešćem, ponašanjem i emocijama, Lazaru Čoliću Zoli, Nenadu Macanoviću Bebici i Miljani Kulić.

- Ne znam šta da kažem, njega niko ne može da pročita. Prvo smo mislili da je iskreno voli, ali smo promenili mišljenje. On je klasični prevarant, neka budaletina, ne znam kako ga Marija voli. Da sto puta pređe Miljani preko svega, a jasno je da ona i dalje voli Zolu. Tu ima neka pozadina sto posto. U jednom moentu je rekla da se to namerno radi Zoli, ali nije mi jasno da voli jednog a spava sa drugim, ne znam. Kada su ušli, on je nju vozio do Zole, to je bio potpuni hit. Miljana se očigledno sprda sa Bebicom, a to je za Zolu top i priča i kadar i sve... Zola ne mislim da je voli, ali da to priča kako bi produžio celu agoniju, da. Mislim da mu i Nevena nije interesantna, sve je to samo sprdnja ali normalno da to neće da kaže... - govorila je Spasojevićeva u emisiji "Pitam za druga".

