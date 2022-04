SLAVNOJ GLUMICI OTELA MUŽA Dobila BATINE u emisiji uživo, pravila haos u rijalitiju, zaljubila se u KRIMOSA a ovako danas izgleda

Pevačica i glumica Jasmina Medenica punila je novinske stupce skandalima koje je pravila. Svojevremeno je bila u žiži interesovanja javnosti zbog velike ljubavi sa Dragoslavom Lazićem, režiserom i bivšim mužem Snežane Savić.

Medenica, koja je glumila ženu čuvenog Sekule ("Sekula i njegove žene", "Sekula se opet ženi"), bila je ponosna na tu ljubav, a pričalo se da je upravo ona bila "jabuka razdora" između slavne glumice i režisera. Ipak, to je uvek zdušno negirala.

- Ludo sam volela samo jednog muškarca u životu. Kada smo se razišli toliko mi je bilo teško da sam poželela da odem negde i da se nikad ne vratim. Taj muškarac je bio Dragoslav Lazić, bivši suprug glumice Snežane Savić. Kada su se oni razvodili, Dragoslav i ja smo se upoznali i to je bila prava ljubavna bajka, kakvu svaka žena može samo da poželi. Uvek ću ga voleti. Živeli smo osam godina zajedno. Iz te veze i strasti su nastale sve moje uloge. On je u neku ruku bio i srećan da nije sa Snežanom jer oni to nisu imali. Dragoslav mi je svako jutro ostavljao poruku na jastuku sa ružom na kojoj je pisalo: "Volim te najviše" - otkrila je u jednom intervjuu.

Postojao je i razlog što su priče da je Snežani preotela muža bile sve glasnije, jer su odmah po njihovom razvodu Jasmina i Dragoslav počeli da žive zajedno.

- Oni su se sudski razveli, a ja sam ga ubrzo posle toga upoznala. Ne želim da se plasira priča da sam ja rasturila njihov brak jer to nije istina - branila se Medenica od ovih navoda.

Ljubav Jasmine Medenice i Dragoslava Lazića bila je velika, tvrdi ona, ali nije istrajala.

- Pukla je od ljubavi. Nismo mogli više da podnesemo tu strast i želju da stalno budemo zajedno. Tako nešto se desi samo jednom u životu. Ljubav je čudo. Vrela krv je opsesija koju malo ko doživi na pravi način u životu - ispričala je Medenica, koju mnogi pamte i po učešću u rijalitiju "Farma".

Inače, Medenica i Vesna Vukelić Vendi potukle su se svojevremeno tokom snimanja emisije "Pres pretres", a animozitet koji vlada između njih je odavno poznat javnosti.

