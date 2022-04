OVO JE NOVI DEČKO MAJE MARINKOVIĆ: Bahati Ćaletov sin slupao ZLATNA kola, jurila ga POLICIJA, šuškalo se da je bio i sa NJOM

Maja Marinković ne prestaje da iznenađuje javnost, pa je tako kao bomba odjeknula vest da je u vezi sa Nikolom Keljanovićem, poznatijim kao Ćaletov sin.

Ćaletov sin je postao poznat javnosti tako što je na društvenim mrežama promovisao bahatost, rasipništvo i svoje poroke. Tako je i snimak saobraćajne nesreće u kojoj je slupao zlatnog "poršea panameru" osvanuo na njegovom Instagram profilu. Ali nije se zbog toga mnogo potresao, jer kod kuće, u garaži ima još mnogo "kapitalnih" primeraka automobila u svom voznom parku.

"Butkice" evra kod njega su razbacane na sve strane.Pored toga, njegovi pratioci često imaju priliku da vide snimke Nikolinog bahanalisanja u noćnom provodu ili kršenja saobraćajnih propisa.

Kako je ranije izjavio, njegovi roditelji su protiv onoga što radi, smetaju im negativni komentari, ali priznaje da svojim postupcima često i namerno provocira.

Njegov otac ima građevinsku firmu u Nemačkoj, a majka često ne želi ni da kaže da joj je on sin.

Nikola uživa u noćnom životu i da se druži sa poznatima, pa je tako jednom prilikom Nenad Aleksić Ša rekao da ga je Tara Simov varala i da je imala se*s sa Nikolom Keljanovićem, poznatijim kao Ćaletovim sinom.

Nikola se tada oglasio i otkrio pravu istinu.

- Mene i Taru je upoznala zajednička drugarica u jednom klubu. Tara je tražila de me upozna i to se desilo. Nas dvoje smo se videli samo to veče i ona me je nakon toga zapratila na Instagramu - kaže Nikola pa otkrio da li je bilo nešto između njih dvoje:

- Ona i ja nismo imali ništa, samo smo se upoznali i blejali u istom društvu to veče, ja ne znam ni Ša, i nije mi jasno što su me uopšte pominjali - zaključuje Nikola zbunjeno.

