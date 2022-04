SANDRA AFRIKA I DALJE U STRAHU OD PSIHOPATE! Pevačica donela DRASTIČNU promenu u životu, bez njih neće smeti ni na ulicu

Hrvatski državljanin L. R. iz Osijeka uhapšen je u Beogradu jer je pevačici Sandri Africi pretio smrću!

Manijak je godinu dana proganjao folkerku, a pre dva dana ju je fizički napao u restoranu na Novom Beogradu uz jezive pretnje.

- Dolazim u Beograd da ti polomim zube i ruke! Ako te sretnem na ulici, iskopaću ti oči... Ubiću te od batina, zaklaću te! Je*em ti mrtvu majku četničku, zadaviću te- samo su neke od poruka koje je L. R. iz Osijeka poslao pevačici.

Sandra za Informer priča da se prestravila kad se u ponedeljak uveče srela oči u oči sa svojim progoniteljem.

- Ušao je u restoran, prišao mi i pitao me da li znam ko je on. Odmah sam shvatila ko je i počela sam da vrištim! Strašno mi je bilo što je ispred mene osoba koja mi preti da će me zaklati! Ljudi koji su se zatekli u restoranu odmah su mi pritekli u pomoć. Srećom, manijak je ubrzo uhapšen...

Iako je njen progonitelj lišen slobode, Sandra se i dalje ne oseća sigurno: - Dala sam izjavu u policiji i otišla kući, ali nisam spokojna. I dalje sam u strahu i moraću da angažujem obezbeđenje. Pijem lekove za smirenje, baš se loše sećam...

Pevačica kroz suze priča da je godinu dana živela u strahu.

Zvao svaki dan Sandrin menadžer Aleksandar Moskovljević Mikiša kaže da je pevačica zbog ovog manijaka često menjala brojeve telefona. - Svakog dana je zvao i mene i nju. Govorio sam mu da nas ostavi na miru, ali nije odustajao. Srećom, nije je maltretirao na nastupima, mada ne bi ni mogao, jer tamo ima dosta obezbeđenja. Nadamo se da će mu posle ovoga biti zabranjen ulazak u Srbiju, jer ovo nije bilo nimalo naivno, čovek joj je ugrožavao život - kaže Mikiša. foto: Nemanja Nikolić

