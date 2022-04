MLADENOVIĆKA UVERENA: BIVŠI I DALJE PATI ZA MNOM! Aleksandra nikad brutalnija o ljubavnom životu, POKAZLA I GRUDI!

Aleksandra Mladenović ponovo provocira. Pevačica je poslednjih dana bila vredna, ali ljubavni život i dalje krije kao zmija noge. Međutim, uspela je da spoji poslovno i privatno, pa u novoj pesmi otkriva da njen bivši i dalje pati za njom. Na koga se tačno odnosi da li na pevača Uroša Živkovića ili sina Šabana Šaulića Mihajla Šaulića, nije poznato.

foto: Dejan Milićević

Aleksandra, iako ne voli u javnosti da priča o ljubavnom životu, sada ističe da je sigurna kako je bivši ne zaboravlja. Možda baš zbog njenih atributa, pre svega bujnih grudi, koje je sada i pokazala u spotu za novu pesmu.

- Volim da pevam pesme čije reči donekle opisuju moj život, kao što je to sa pesmom "Doživotno". Znam da moj bivši i dalje pati za mnom, ali to me ne uzbuđuje, jer sam u odnos ušla čistog srca, a izašla čistog obraza - rekla je Mladenovićka za Kurir.

foto: Dejan Milićević

Lj.S.

