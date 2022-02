ŠABAN ĆE NA PROLEĆE DOBITI SPOMENIK U ŠAPCU! Ilda Šaulić priznala u Sceniranju: Sve mi više fali, bila sam njegova MEZIMICA!

Emisija "Sceniranje" na Kurir televiziji bila je posvećena Šabanu Šauliću. Pre tri godine, 17. februara 2019, jedan od najslavnijih pevača na ovim prostorima tragično je nastradao u saobraćajnoj nesreći na autoputu u Nemačkoj kad se vraćao sa nastupa. Na automobil u kojem je bio drugim kolima u velikojh brzini naleteo je turski državljanin Alsin Levent, a osim Šabana nastradao je i njegov klavijaturista Mirsad Kerić.

foto: Pritnscreen

Suđenje je nedavno završeno u Nemačkoj i, očekivano, Alsin je dobio skoro maksimalno kaznu, odnosno tri godine i tri meseca zatvora. Upravo ovo je i bila tema na samo početku "Sceniranja" kada je voditeljka Vanja Camović pitala Šabanovu ćerku Ildu Šaulić da prokomentrariše presudu Leventu.

foto: Dragan Kadić

Razočarani

- Nisam mogla da idem u Nemačku jer sam vakcinisana kineskom vakcinom, a ona se tamo ne priznaje.. To je pomalo i nepravendo jer sam kao član porodice imala poziv od suda. Presuda je sramna! Znali smo da je maksimalna kazna četire godine, a to jeste smešno za dva izgubljena života. Nama kao porodici ništa ne znači presuda jer Šabana ništa neće vratiti - govorila je pevačica, a potom se dotakla toga da Alsin Levent nijednog trenutka nije izrazio kajanje za to što je uradio.

- Mislim da je mojoj porodici bilo teže jer su bili tamo i imali su bliski susret s njim. Poražavajuće je to što nema kajanja kod tog čoveka. Mislim da će suđenje trajati i dalje, porodica Kerić želi da to ide na viši sud, a i mi ćemo se pridružiti. Ne zato da bi presuda bila veća već da bi pravda bila zadovoljena. Nakon ovoga Ilda se prisetila nekih lepih trenutaka koje je provela sa pokojnim ocem, pa je počela od toga kako se Šaban protivio njenoj ideji da počne da peva.

foto: Kurir Televizija

- Poznato je da sam ja kasnije odlučila da se upustim u muzičke vode. To je bila moja želja koju sam htela da ostvarim, ne razmišljajući previše o tome. Da sam se malo više upustila u razmišljanje verovatno ne bih ni probala. Šaban njie bio oduševljen time, ali me je podržao kasnije. Bio je ponosan na mene i pravac koji sam izbarala, mislim da i danas opravdam prezime Šaulić - poručuje Ilda, priznajući da je ona imala bliskiji odnos sa ocem nego njeni sestra i brat.

- Ne ljute se Mihajlo i Sanela kad ja kažem da sam bila tatina mezimica. On je obožavao svakog od nas na svoj način. Nas dvoje smo poslednjih desetak godina putovali zajedno zbog posla i tako smo uspeli da nadoknadimo to vreme kad je on bio odsutan zbog posla. Našli smo tu žicu i postali bliski, imali smo posebnu sponu.

foto: Shutterstock, Zorana Jevtić

Nedostaje joj

Šaulićeva kaže da joj otac sve više fali, kao i da joj je posebno žao što nije dočekao da uživa u odrastanju njene ćerke.

- Kako vreme prolazi sve više mi fali. Kao formirana i zrela žena mislim da će mi sve više trebati. Po pogledu smo se razumeli, znala sam šta misli i oseća a da ništa ne kaže. Žao mi je, u ovom periodu imam devojčicu koja ima pet i po godinu, ona pamti dedu, ne znam kako... Iznenadi me kad počne da priča svoja sećanja, kako joj je deda svirao gitaru. Žao mi je što on neće biti tu dok ona odrasta, da malo uživa u tome jer se jako radovao tome što ću imati svoju porodicu - kaže ona, napominjući da će njen otac dobiti spomenik u rodnom Šapcu.

foto: Privantna arhiva

- Spomenik će biti. Nas su zvali povodom toga, izabrano je i mesto gde će biti spomenik, mislim da će to na proleće da bude, alu da ne govorim unapred. A muzej kao ideja i dalje stoji. Mislim da će i to biti realizovano u narednom periodu, ali to zavisi od nas porodice da se time pozabavimo. Ne znam dal će biti u Šapcu ili Beogradu, ali svakako će biti lepo da dobije svoj prostor - zaključila je ona.

Nije dočekao Bio bi ponosan na Mihajla Ilda kaže da je njen otac posebno bio vezan za decu i unuke, da je uživao u njihovim uspesima i da joj je krivo što nije dočekao mnogo lepe stvari koje su se desile njihovoj porodici. - Šaban bi bio izuzetno ponosan na Mihajla. I ja sam takođe ponosna na brata. Verjem da će se dobro snaći u poslu konzula u Švajcarskoj. Ta država nam je svima dobro poznata, tamo smo završili škole nas troje i zato mislim da Mihajlu neće biti problem da se uklopi.

foto: Dragana Udovičić, Printscreen/DW

Kurir.rs/ Ana Denda

Bonus video:

01:20 ZA NJEGA KAŽU DA JE NOVI ŠABAN ŠAULIĆ! Poslušajte kako je Uroš uživo otpevao Lazaricu i napravio HAOS U STUDIJU! (VIDEO)