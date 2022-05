SAŠA POPOVIĆ 11 GODINA ČUVAO PESMU SAMO ZA NJEGA: S ovom Zvezdom Granda planira da pokori Evrosong, a čuva još jedno IZNENAĐENJE

Aleksandar Simić, mladi takmičar Zvezda Granda, oduševio je svojim vokalnim sposobnostima Sašu Popovića, koji je odlučio da sledeće godine sa njim nastupa na takmičenju Pesme za Evroviziju.

Naime, Saša je otkrio da ima pesmu za njega i da je čuva već jedanaest godina.

"Postoji pesma koju ja čuvam 11 godina, to je pesma koja će biti namenjena tebi, bez obzira da li ispao u ovom krugu, prošao ili tako dalje. To je duetska pesma koju ćeš pevati zajedno sa jednim momkom takođe iz Zvezda Granda, neću da kažem ko će to biti i tu pesmu ćemo prijaviti za sledeće takmićenje za Pesme za Evroviziju i sigurna sam da će RTS prihvatiti tu pesmu da se takmičiš", rekao je Popović, a Aleksandar je ostao zatečen.

"To je inače moja najveća želja, da se takmičim na Evrosongu", rekla je mlada Zvezda Granda

