ODJEKNUĆE KAO BOMBA! Dušica Grabović zna ko joj je smestio aferu prostitucija: TA OSOBA SE PRETVARALA DA ME VOLI, RADI U MEDIJIMA!

Pevačica Dušica Grabović bila je povezena sa aferom "elitna prostucija", za koju kaže da joj je smeštena.

U redakciju "Kurira" stigao je snimak na kome se čuje da Dušica ugovara navodno viđanje sa klijentom, što je pevačica u emsiji "Puls Srbije" kategorički porekla.

- To je bilo ugovaranje nastupa. Ja se ne bavim prostitucijom, sve mi je namešteno i znam ko je to uradio. Goniću na sudu tu osobu - rekla je tom prilikom popularna pevačica.

Ovoga puta Dušica je istakla da zna ko joj je tačno namestio aferu, te da je to neko ko je ne voli.

- Moje ime nije spomenuto niti u tužilaštvu ni u policiji. Znam ko mi je smestio i to će odjeknuti kao bomba. Goniću tu osobu, to je neko ko me ne voli, ali ko se bavi medijama. Krije se iza jedne jako fine osobe. Čuvajte se ljudi koji se pretvaraju da vas vole, ne i onih koji vas zaista mrze - kaže Dušica Grabović u Puslu Srbije na Kurir televiziji.

