MILE KITIĆ OTVORIO DUŠU! Bez dlake na jeziku progovorio o ZETU Franu, Eleni i supruzi Marti: NE TREBAJU IM TAŠNE OD 6.000 €!

Pevač Mile Kitić pojavio se danas na promociji albuma prvenca Zorane Simeunović i tom prilikom otvorio dušui osvrnuo se na ćerku Elenu, suprugu Martu Savić i budućeg zeta.

- Idemo radimo, dolazi leto, ima više posla. U februaru sam prvi put bio u Dominikani, dalkeo mi je to, ne volim. Sledeće godine ću malo više ići, supruga mi je tamo već 5 meseci. Kod kuće sedim sunčam se, kafica i šljivovica - priča Mile za Pink.rs.

foto: Printscreen/Instagram, Ana Paunković

Osvrnuo se i na duet sa ćerkom Elenom Kitić, koji uskoro izlazi.

- To je pri kraju, čekam da Marta dođe jer je ona opasan producent, a i Laća ima obaveza. Nisam bio za to, ćerka i otac da pevaju, mi smo ipak dva sveta. Ali kad nam je Laća dao pesmu, videli smo da je to to. Ona treba svoj deo da popravi, ali to je pri kraju, ne žurimo - priča Mile.

Otkrio je i da li se brine što je supruga Marta sama u Dominikani.

- Što da se brinem, nije ona maloletna. Te stvari smo prevazišli davno, nikom nije stalo do gluposti. Žena tamo uživa, to voli - priča Kitić.

- Mojoj karijeri ne može ništa da našteti, ja sam tu gde sam! Za ove mlađe, šta znam, kad se loše stvari pišu i to nekad ispadne dobro, zainteresuje javnost - priča pevač.

foto: Kurir Televizija

Ovom prilikom se po prvi put indirektno osvrnuo na zeta, zadrugara Frana Pujasa.

- To je njen izbor, nemam brige! Važno mi je da je njoj dobro i da je voli. Podržao sam je u svemu, nemam zeta zvanično. Ona ima 24 godine, zrela je devojka, odlučuje sama, ja se ne mešam u to. Povezivali su je sa raznima, to je njen izbor. Ni meni niko nikad nije birao. Marta je sa njom mnogo pričala i prošla je sa njom pubertet dobro. Veliku ulogu je odigrala kod nje, mislim da je izvela na pravi put. Nekad i ja tražim savete od nje - priča Mile.

Spekulisalo se da Marta i Elena troše mnogo novca na garderobu, a Mile to ovako komentariše:

- Novac treba trošiti! Ja sam radio, neću u grob nositi pare. Ne treba preterivati i kupovati tašne od 6 hiljada evra, nekad kupi od 1000. Nisu prezahtevne, Marta je fina žena koja želi samo lagodan život, ima sve, ima stvari, ne treba joj i da živi još sto godina. Kad pogledam u garderober, cipele, kao da je stonoga. Tako i Elena, nije zahtevna, sem ako ne pikira neku stvar - zaključio je Mile Kitić.

foto: Printscreen/Premijera

