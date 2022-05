GAĐALI JE KAMENJEM U GLAVU! Pevačica u emisiji otkrila šta joj se desilo u javnosti, a tada je imala VELIKI PROBLEM!

Infleunserka i pevačica Ana Lazarević otkrila je da je nedavno doživela veliku neprijatnost, kada su je napali usred belog dana u jednom tržnom centru.

- Pre neki dan mi se desilo u tržnom centru, gađali su me kamenjem u glavu sa gornjeg sprata! Usred tržnog centra - priča Ana Lazarević, pa dodaje:

- U tom trenutku kada sam bila u depresiji, ja nisam imala zbog čega da budem srećna - kaže influenserka, koja je gostovala u "Magazin In".

U emisiji je gsotovala i mada muzička zvezda Sergej Pajić koji je otvorio dušu o pokojnoj majci.

- Majka je stradala u saobraćajnoj nesreći, tada sam bio, ono, van svega.

Inače, Anna Lazarević je nedavno iznela nepoznate detalje iz svog privatnog života i podelila sa svojim pratiocima da je odrasla bez oca.

- Tata je samo otišao i nikada se nije vratio. Ne znam razlog zbog kojeg je on to uradio. Znate kako kažu, najvažnije je biti čovek, a to se sigurno ne može nazvati tako. Ne nedostaje mi on kao on, ali volela bih da imam oca pored sebe. Majka me uvek vodila na treninge, a sve moje drugarice su bodrili očevi. U tom periodu mi je otac nedostajao - rekla je tad.

