ONI SU GA NAVUKLI NA DROGU, MAJKA GA JE OPLAKALA DOK JE BIO U KOMI SAD JOJ ZADAJE MUKE! Komšije Darka Lazića bez milosti o pevaču

Nakon novog haosa koji je napravio pevač Darko Lazić, kada je završio u policiji zbog brze vožnje pod dejstvom alkohola i droge, ali i neposedovanja saobraćajne dozvole, folkerove komšije otkrile su još pikanterija o njemu.

- Darko ima dobru dušu, ali ludu glavu. Sve bi dao za prijatelje i porodicu, da ga pozovete u pola noći bi vam pomogao ali za sebe je loš. Uhvatio se lošeg društva i tu više nema pomoći. Mislili smo da će ga opametiti saobraćajka u kojoj je uništio svoje zdravlje. Pa on još šapa i to mu nije dovoljna opomena. Svi smo se molili za njega dok je bio u komi, delovalo je da će ga to vratiti na pravi put ali uzalud, kaže jedan stariji meštanin.

- Žao mi je Branke, svašta je sa njim preživela. Oplakala ga je tada kada je bio u komi i sada joj opet zadaje muke. Njoj bi svanulo da ga strpaju u zatvor da ne razmišlja, dodaje.

- On je oduvek bio srčan i dobar momak, mislim da je i danas ali da ga je ponela popularnost. Kada se takmičio u Zvezdama Granda svi smo navijali za njega. Družio se sa nama i nije glumatarao zvezdu. Onda je došao novac i sve se promenio. Kola je uvek voleo, čim je položio jurcao je ulicama kao sumanut. Ali kada u to upletete još alkohol i drogu onda dođe do kuršluza. Sreća da do sada nikoga nije ubio jer ovde po mestu nema ni trotoara, a i ulična rasveta je slaba. Branka je molila da motor proda i mislim da više ne seda na njega, ali džaba kada divlja autom, kaže komšija Dragan.

U obližnjim kafanama i prodavnicama Darka vole, ostavlja dobar bakšiš i uvek je nasmejan.

- Ne pita taj koliko šta košta i uvek časti društvo. Mislim samo da se u poslednje vreme okružio pogrešnim ljudima koji su ga navukli na te poroke i čudesa. On jeste uvek dosta pio, ali mislim da se nije drogirao. Ima i dosta dugova koliko sam čula, ali to se ne može videti kada sedne u kafanu jer uvek ostavlja bakšiš i plaća sve. Verujem da ga mnogi iskorišćavaju ali nije mali sam ume da bira društvo, kaže konobarica.

