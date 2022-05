MALO JE FALILO DA BUDE MRTVIH Otkriveno kako je došlo do udesa u kome je povređena Tijana Kulić, VOZAČ AUDIJA OSUĐIVAN zbog oružja

Tijana Kulić (27) sestra rijaliti učesnice Miljane Kulić, teško je povređena u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u subotu oko 23.40 u Dušanovoj ulici u Nišu.

Ona je bila putnica u automobilu „audi“ kruševačkih registarskih tablica kojim je upravljao Nišlija M.Z. (34) a u kojem su nalazili njegovi sugrađani P.S. (27) i A.Ž. (26). Do nesreće je došlo kada se „audi“ krećući se brzinom koju očevici procenjuju na preko sto kilometara na čas, najpre sudario sa taksi vozilom „tojota prijus“ koji mu je dolazio u susret, a zatim se zabio u izlog jedne prodavnice. Tom prilikom lakše je povređen i taksista I.S. (39).

foto: Kurir/M.S.

Svedoci nesreće tvrde da je pukom srećom izbegnut masakr jer je Dušanova ulica bila puna mladih ljudi koji su izašli u subotnji izlazak.

- Da taksista nije pobegao skroz desno, ne bi ostao živ. Vozač „audija“ je rušio sve pred sobom, oborio je i saobraćajni znak pre nego što se zaneo i udario u vrata te prodavnice. Išao je pravo na grupu devojaka ali je uspeo da skrene na suprotnu stranu i izbegne da ih pregazi. Da mu se neko našao na putu, sigurno bi bilo mrtvih – kazao je jedan Nišlija koji se našao na mestu događaja.

Prema svedočenju Nišlija, pre haosa u Dušanovoj ulici, isto vozilo je jurcalo po drugim delovima grada.

- Ja sam neposredno pre toga bio na Trgu kralja Aleksandra, to je par kilometara od Dušanove, kada se taj „audi“ zaleteo na mene. Za dlaku je falilo da me „oduva“. Morao sam da zaustavim vozilo da se smirim, bio sam u šoku – kazao je on.

Kako prenosi Informer, vozač „audija“ i Kulićka su zadržani na lečenju u niškom UKC zbog težine povreda, dok je ostalo troje otpušteno kući.

Vozač „audija“ M.Z. i njegov saputnik A.Ž. osuđivani su zbog nasilničkog ponašanja i nošenja oružja. Oni su 17. juna 2018. godine na Trgu kralja Milana ispred kafića „Manila“ učestvovali u sukobu koji je kulminirao teškim ranjavanjem policajca na dužnosti Miloša Miloševića i radnika obezbeđenja Aleksandra Đorića. Njihov prijatelj Ivan Pavlović je zbog ovog događaja, koji je kvalifikovan kao teško ubistvo u pokušaju, pravosnažno osuđen na 18 godina zatvora. A.Ž. je zbog nasilničkog ponašanja i nedozvoljenog držanja oružja dobio dve godine i deset meseci zatvora i novčanu kaznu od 120.000 dinara dok je M.Z. osuđen na dve godine robije uz obavezu da plati 150.000 dinara.

foto: Instagram, screenshot, Kurir/M.S.

Kurir.rs/I.B/Informer

Bonus video:

00:22 Miljana Kulić