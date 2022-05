REPERI THCF OTKRILI KO SU IM SKRIVENE LJUBAVI: Bore i Stefan šokirali odabirom UBIĆE IH ŽENE

Njih dvojica bili su gosti Jelene Nikolić u emisiji "Kontrashow" na Kurir televiziji, gde su govorili o svojoj karijeri i privatnom životu.

Voditeljku Jelenu Nikolić interesovalo je koje ženu su se sviđale poznatim reperima kad su bili mlađi.

- Pamela Anderson, Sindi Kraford i njen mladež. To je baš bilo kad sam bio klinac. Posle mi se recimo sviđala Rijana. Volim žene koje umeju da nose. Šta god da rade, daj nosi to. Nemoj da ne nosiš, a da to tebe nosi - rekao je Stefan.

- Ja sam kao klinac bio najveći fan Lepe Brene. Pričamo o momentima kad sam ja imao do 10 godina. Znači to su hajde da se volimo i slatki greh momenti. Dragana Mirković, a posle nje i Ksenija Pajčin. Bio sam usmeren više na domaću varijantu - naveo je Bore.

Nakon ove izjave i Stefan se nadovezao i rekao kada je u pitanju domaća scena da se potpuno slaže.

- Slažem se sa njim i one su bile moje ljubavi - dodao je Stefan.

