SRPSKA KRALJICA STRIPTIZA BILA U VEZI SA ZEMUNCEM Zbog njega je priveli u operaciji SABLJA, a evo kako su se upoznali! OTKRILA SVE

Najpoznatija striptizeta Branka Blek Rouz otkriva u svojoj velikoj ispovesti da je prvog momka imala pred kraj srednje škole i ubrzo se i udala za njega.

- Na kraju treće godine srednje škole pala sam na popravni iz fizike i bila sam kažnjena celo leto. Mogla sam da sedim samo u dvorištu kuće. Jednog dana do nas je došao tatin drug i pitao ga da me povede kod njega na selo. Jedva me je pustio. Taj tatin drug je imao sestru, koja je u to vreme imala trojicu sinova spremnih za ženidbu. U jednog od njih sam se odmah zaljubila. Bio je to Žika, moj budući suprug. Između nas nije bilo ničega, čak ni poljupca, jer sam ja vaspitana u patrijarhalnom duhu i učena da nevina uđem u brak. Udala sam se 1990. godine, tada sam imala 17 i po godina. Dve godine kasnije dobili smo sina Vladimira.

Brak nije dugo potrajao jer je Branka Žiku prevarila sa svojim, ispostaviće se, drugim suprugom.

foto: Damir Dervišagić

- Bila sam atraktivna, svi su mi se udvarali i poneo me je taj gradski život. Prevarila sam Žiku, to sam mu i priznala i razveli smo se posle pet godina braka. Bilo mu je teško, ali mi je oprostio. Nije to zaslužio jer je dobar čovek, ali prosto nismo funkcionisali. Bez obzira na sve, mi smo i danas u kontaktu, u dobrim smo odnosima i viđamo se zbog deteta. Često se šalimo da ćemo ponovo živeti zajedno u starosti, makar kao cimeri - priča Branka za HIT, koja je ubrzo posle razvoda od Žike počela da živi sa Dobrivojem:

- On je 15 godina stariji od mene i bio je dosta iskusniji. Ja sam mu bila treća žena. Živeli smo u vanbračnoj zajednici, ali to nije dugo potrajalo jer smo se razišli kada sam bila trudna sa našim detetom, mojim drugim sinom Aleksandrom. Rastali smo se jer sam saznala da me vara. Jednom tokom svađe na ulici krenuo je da me udari, ali uspela sam da se sklonim. U tom trenutku su nam prišli inspektori u civilu i uzeli mu podatke. Tada sam pred njim bacila verenički prsten i raskinuli smo. Molio me je da se pomirimo, ali nisam htela da budem u toksičnoj vezi.

Nakon kraha drugog braka Branka nekoliko godina nije želela da ulazi u ljubavne veze i bila je posvećena sinovima. To se promenilo kada je početkom dvehiljaditih na svom nastupu upoznala opasnog momka, čiji identitet ne želi da otkriva, i s njim otpočela strastvenu vezu.

foto: Kurir televizija

- Nastupala sam u klubu u Beogradu kada je taj mladić došao sa svojim društvom da gleda moju tačku. Udvarao mi se celo veče i pitao me je da se vidimo. Tri meseca sam razmišljala da li da izađem s njim na kafu. O njemu sam znala samo da je sportista i da drži piceriju, pojma nisam imala da ima veze s kriminalom. Pristala sam da se vidimo, zaljubila sam se u njega do ušiju i on je bio moja velika ljubav - priča striptizeta, koja je tek kasnije saznala da je njen izabranik kum vođe "zemunskog klana" Dušana Spasojevića: - Šokirala sam se kada sam saznala da je moj dragi u kriminalu, jer nije voleo da pije i izlazi, bio je skroz sportski tip. Dva puta sam sa njim bila na nekim proslavama, gde je sa nama u društvu bio i Dušan Spasojević, ali ja s njim nisam imala nikakvu komunikaciju. Moj momak je tražio od mene da prestanem da se bavim striptizom jer je bio ljubomoran. Nudio je da mi kupi i lokal i stan, samo da prekinem da radim. Sve sam to odbila, iako sam ga volela, i rekla mu da ću sve to sama zaraditi i mnogo više. Tek posle njihovog raskida, u toku policijske akcije "Sablja" 2003. godine, Branka je saznala da se zabavljala sa "zemuncem". Zbog njega je bila privedena na informativni razgovor. - Četiri i po sata su me ispitivali, a ja nisam imala pojma ni o čemu. Srećom, tokom naše veze me je držao po strani, nisam imala predstavu šta radi ni čime se bavi. Kada su policajci videli da sam čista i da nemam nikakve veze s kriminalcima, pustili su me.

foto: Printscreen

Kurir.rs/HIT

Bonus video:

05:02 BRANKA BLEK ROUZ PROGOVORILA O PROSTITUCIJI! Otkrila šta je STROGO zabranila njenim zaposlenima, dve stvari NE TOLERIŠE