TUŽIĆU GA, JEDINO ĆE TUŽBA DA GA OPAMETI! Jovana odgovorila Ćertiću nakon što je ISPROZIVAO nju i Milija, evo šta je sve poručila!

Voditeljka Jovana Jeremić odgovorila je kaskaderu Urošu Ćertiću na najnovije prozivke, koje se odnose na natpise o njenoj navodnoj aferi sa kompozitorom Aleksandrom Milićem Milijem, što je ona prethodno demantovala.

foto: Ana Paunković, Petar Lazović, Damir Dervišagić

Naime, Jovana je odlučila da presavije tabak, te kaskader može da očekuje tužbe koje mu voditeljka priprema zbog serije prozivki koje joj je u prethodnom periodu upućivao putem medija.

- Ne želim to da komentarišem i da dajem prostor Urošu Ćertiću. On je jedna nevidljiva zamena. Nevidljiv je potpuno i na filmu, a i u životu. Bio je samo zamena. Svi generalno se kreću u krugu svoje pokvarenosti. On ne može da shvati da postoje žene koje ne varaju i žene koje imaju veliku moralnu vertikalu i žene koje su velike gospođetine, koje su moralne gromade. Ja ću ga tužiti, dobiće tužbe i to je to, samo tako će moći da se opameti i da shvati da se više kači na moje ime. Jovana Jeremić je druga dimenzija, tako da ne želim više da ga komentarišem - poručila je Jovana za Pink.rs.

foto: Printscreen

- Mili poludeo na testosteronu i krzi srednjih godina, muva nakaze, hoće da se bije u pevačkom takmičenju. Jači si, Davide, džaba mu testosteron Drma ga kriza srednjih godina, a testosteron koji uzima ga čini napaljenim i čini ga jako nervoznim i besnim. Tako da napada i naskače na onu dvorsku ludu i nakazu sa Pinka pored lepe i prebogate žene, a ovamo u sklopu plemenitog muzičkog takmičenja, hoće da se bije sa drugim muškim članom žirija. Ali prirodna masa je mama, Đorđe David će pobediti. Džaba steroidi. Mili je napaljen kao priplodni bik i hoće da se bije, ja se kladim na Davida - napisao je Uroš.

foto: Pritnscreen/Instagram/uroscertic

