PALO PRIZNANJE SLOBE RADANOVIĆA! Otkrio sve o SVAĐI sa Jelenom Đuričanin, a evo ko IZLAZI iz AUTA kada dođe do ŽESTOKOG SUKOBA!

Pevač Sloba Radanović priznao je sve o njegovoj svađi sa suprugom Jelenom Đuričanin, ali je i otkrio sve ludosti koje je radio zbog ljubavi.

Kako se spekuliše prethodnih dana o njegovom odnosu sa suprugom Jelenom Đuričanin, Radanović je priznao sve o njegovim svađama sa lepšom polovinom.

- Ja sam isto išao peške, sigurno nekih 30ak kilometra do jednog mesta, ali tad sam bio klinac. Baš sam se zaljubio, sećam se da je ta devojka imala neko takmičenje, ja sam hteo da se pojavim tamo i da je iznenadim, da je podržim... Sneg je bio do kolena, sav sam bio mokar - rekao je Sloba u emisiji "Magazin In".

- Ja toliko volim, da kad se Jelena i ja u kolima posvađamo oko neke gluposti, nema ono "Marš napolje", nego ja izađem sam iz kola od tolike ljubavi - dodao je Radanović i nasmejao sve u studiju.

Kako je od skoro u braku sa izabranicom Jelenom Đuričanin, sada Radanović, Sloba je otkrio kako njihov odnos funkcioniše nakon što su stali na ludi kamen i da li mu žena "kopa" po telefonu.

- Jednostavno je, neka bude i kliše, ali sve je stvar kompromisa. Stvarno treba imati razumevanje jedno prema drugome da bismo ispunili sve što želimo. Govorim kad je naš posao u pitanju, teško je, tu su uvek neke žene, stalno smo u nekim novim društvima... Treba imati poverenja i ne kopati. Jelena je tolerantna, ali ne kopati! Šalim se - smeje se Sloba.

