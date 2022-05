DŽEHVA I RELJA ŽEŠĆE ZARATILI! Reper ponizio pevačicu usred emisije, ona se PRAVDALA, on još jače udario: Ne interesuje me! VIDEO

Pevačica Teodora Džehverović i njen kolega Relja Popović ušli su u klinč u muzičkom šou. u na Idjtv gde su u svojstvu žiirja već izvesno vreme

Niame, Džehva je ušla u svađu sa Reljom oko načina izvođenja šta je teže pevati i igrati ili samo stajati i pevati gde ju je, muzičar brutalno ponizio, te je doživeo veliki aplauz.

- Najlakše je stati i pevati - rekla je Teodora takmičaru.

- Daleko od toga, najteže je stati i pevati - nadovezao se Relja

- Jesi li nekad igrao i pevao? - šokirano je upitala ona.

- Ja sam pokazao poslednjih 15 godina, šta ja umem i šta ja znam, ne treba ja ovde da pokazujem šta znam, usledio je gromoglasan aplauz nakon Reljine izjave.

foto: ATA images

- Ako nesto kažes, treba da stojiš iza toga - ironična je bila Džehva

- Stojim iza toga, kad je ona pevala, to ima snagu neku da se koristiš jednim sredstvom, a to je vokal, da je to mnogo teže nego kad na vokal dodaš i performans i energiju i bekvokali i svašta nešto - izjavio je pevač

- Kada to samo slušaš, a ne gledaš kako to zvuči? - upitala je Teodora.

foto: Printscreen/Instagram

- Gledam, nisam slep, i gledam i slušam i sve mi odgovara - besan je bio Relja.

- Ja sam sad ispala kao da nemam pojma, kao neko ko igra i peva, znam koliku težinu to nosi i stvarno je jako teško zbog daha i milion stvari da kontrolišeš svoj glas, meni je lično je lakše da stojim i kontrolišem, ako dodamo na tu baladu savremeni balet, da li misliš da je teže da stojiš i pevaš tu baladu? - istakla je Džehverovićeva.

- Ne interesuje me - odbrusio je Relja.

Kurir.rs/K.Đ.

Bonus video:

00:49 TO MI JE NAJTRAUMATIČNIJE ISKUSTVO U ŽIVOTU! Džehva progovorila o svom učešću u rijalitiju: MISLILA SAM DA ĆU POLUDETI!