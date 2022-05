BRENA DECENIJAMA ČUVALA TAJNU SAŠE POPOVIĆA: Planirao da se ženi, a onda je IZGUBIO dete

Da je Saši Popoviću najverniji prijatelj Lepa Brena dokazala je mnogo puta jer ni nehotice, ni u šali nije otkrila njegove najintimnije tajne u koje je tokom proteklih decenija bila upućena do u detalje.

Naime, za vreme velike turneje po Bugarskoj 1990. Saša Popović i Lepa Brena pitali su organizatore da li bi mogli da im omoguće posetu čuveno proročici Vangi. Kakve su zvezde Brena i Saša bili u Bugarskoj, svedoči i to da im je prijem kod Vange bio zakazan već za sledeće jutro, dok su u okolini njene kuće ljudi bukvalno kampovali u šatorima i mesecima čekali da ih Vanga primi.

- Došla je jedna žena i donela po dve kocke šećera Breni i meni, rekla da to zavijemo u salvetu, stavimo ispod jastuka i kad ustanemo, da to da odnesemo Vangi. Upozorila nas je da ne smemo da joj dajemo ni pare, ni poklone, samo šećer, jer je njoj država sve obezbedila… Tamo je čekalo na hiljade ljudi! Pa Tito je bio kod Vange četiri puta, Brežnjev tri puta, Nikson je bio, Džimi Karter... - ispričao je nedavno Saša, ne krijući da je bio šokiran prizorom, ali i onim što mu je Vanga za tri-četiri minuta rekla - da mu je otac poginuo u saobraćajnoj nesreći, da majka ne pali sveću za slavu i da je upozori na to, da će se „Slatki greh“ raspasti za godinu dana, a da će on početi da peva i da će u 48. godini života postati vrh estrade, direktor svima.

Onda je Popović pitao Vangu kada će se oženiti.

- Ona mi kaže Zaboravi, narednih šest godina sigurno nećeš, a to je bila 90-ta. I ja sam se oženio 98. a Vanga je umrla 96. Ja je pitam, kako se neću oženiti, pa moja devojka je trudna, u četvrtom je mesecu. Ona kaže Od te devojke nema ništa, a ni to dete se neće roditi. I 5. januara sledeće godine ćete raskinuti. I stvarno, sve je tako bilo, ali ne mogu da kažem ko je devojka. Oženio sam se 98. godine. I onda Vanga kaže Breni, E sad ću da pređem na tebe, a Brena meni Ti se sad skloni ne možeš da čuješ šta će da priča. I ja se sklonim, tako da nisam ni čuo šta je Breni rekla - kaže Saša kome je bilo suđeno da samo sa Suzanom ostvari srećan brak i dobije ćerku Aleksandru.

