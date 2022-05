LUNA PODIGLA ŠORTS I POKAZALA NOVU TETOVAŽU! Đoganijeva sve iznenadila, pa poručila: Obeležena sam! (FOTO)

Luna Đogani je u jednom od poslednjih videa, koje snima zajedno sa Markom Miljkovićem, pokazala novu tetovažu.

Marko joj je u početku zamerao što je u kratkom šortsu na krevetu, a pošto se tetovaža visoko na butini nazirala, ona je pokazala gde je još ostavila trajni trag mastilom.

foto: Pritnscreen/Youtube

- Luna bi mogla da pokaže novu tetovažu - govorio je Marko, a onda je nekadašnja blogerka pokazala staru tetovažu sa inicijalima Marka i Mie, što je Miljković negodovao jer je mislio na onu na butini.

foto: Pritnscreen/Youtube

- Ne tu, ovu novu - dodao on.

- Na tu misliš. Obeležena sam, sikter tetovaža - kroz smeh je rekla.

foto: Pritnscreen/Youtube

Podsetimo, Luna je nedavno otkrila šta joj je bolna tačka:

- Nažalost ja nemam takvo iskustvo. Sećam se kada sam ulazila u prvu sezonu Zadruge, društvo mi je napravilo ispraćaj u rijaliti, Njih je bilo 10oro. Kad sam izašla bio ih je samo dvoje. To je tužno. Ostali se više nikad nisu javili. Razlog je bio to moje ponašanje, nisu to očekivali od mene. Znaš, oni su nevini ljudi. To mi je škakljiva tema ovih dana jer sam se i skorije razočarala u neke svoje bliske ljude. Ne mogu to da svarim i progutam. Sad kad imam dete, drugačiji su mi fokusi. Ako ne umeju da ispoštuju nama važne datume, nema tu šta da se traži. Radije ću da imam jednog prijatelja, a da bude tu - govorila je Luna za "Grand".

foto: Printscreen/Grandmagazin

Kurir.rs/I.B.

