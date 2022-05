LUNA I MARKO KASNILI NA AVION ZA TURSKU, PA UPALI ČOVEKU U SOBU U 3 UJUTRU: Poveli i DADILJU, a ovako je Mia podnela prvi LET

Luna Đogani i Marko Miljković otišli su na prvo letovanje sa ćerkom Miom u Tursku, u Alanju.

Ipak, od samog dolaska na aerodrom imali su problema, zbog čega su umalo zakasnili na avion.

- Već je haos, kasnimo na let. Sad je 16 i 15h, a u 16 i 25h je let - počeo je Marko, a Luna je dodala da kasne ne svojom krivicom.

- Nismo mi krivi, mi smo stigli na vreme. Gužva je bila dole, ne može Mia sama da se čekira, mora prvo mama da se čekira, pa onda beba - rekla je ona.

Ipak, stigli su na vreme da uđu u avion, ali su dugo putovali.

- Nije bilo lako. Putovali smo više od deset sati. Imali smo presedanje, dva leta. Čekali smo tri sata u Istanbulu na aerodromu, pa presedanje za Antaliju, pa odatle dva sata kolima do Alanje. Ali beba je bila super. Druge su plakale u avionu, a Mia je jedan let prespavala, a drugi let se igrala, zezala se. Kad je avion ubrzavao, malo se uplašila - rekla je Luna.

Kada su sleteli u Tursku Marko je imao problem, jer njegov kofer sa opremom nije poslat tamo.

Pored toga, još jednu neprijatnost su imali kada su ih u hotelu poslali u pogrešnu sobu.

- Posle svega toga su nas u tri ujutru poslali u sobu gde je čovek uveliko spavao - rekla je Luna.

Luna i Marko su na odmor poveli i dadilju, jer su, kako kažu, u Tursku otišli i da bi radili.

- Imamo pomoć, poveli smo i bebi siterku na letovanje. Beba trenutno spava. Nismo došli ovde na odmor, već i da radimo - rekao je Marko.

A bebin prvi ulazak u vodu bio je zanimljiv. Luna se pohvalila prvim kupaćim kostimom svoje ćerke, a kako bi je zaštitili od sunca, na glavu su joj stavili kapu.

- Prvi put je ušla u more, oduševila se - rekli su Miljkovići, a potom podelili snimak Mijinog prvog kupanja.

Po svemu sudeći, devojčica je bila oduševljena i sve vreme se smejala.

