CECA NE BI VOLELA DA SE ANASTASIJA UDA ZA GUDELJA! Ražnatovićka savetovala NASLEDNICU, svi očekuju VERIDBU, a evo i KADA!

Ceca Ražnatović je oduševljena zbog toga kakvog je momka izabrala njena ćerka Anastasija Ražnatović, ali ju je savetovala da se još ne venčava "jer je previše mlada".

Kako saznaje Informer, mlada pevačica se toliko zaljubila u fudbalera da je posle samo tri meseca veze spremna za brak.

- Tasa stalno priča o Nemanji! Baš se zaljubila, veruje da je on pravi čovek za nju. Često ide kod njega u Španiju i bliska je sa njegovom sestrom, bratom i majkom. Da Nemanja ima ozbiljne namere, pokazao je tako što je sa celom svojom porodicom otišao u utorak da upozna Cecu! Ta zajednička večera Ražnatovića i Gudeljovih prošla je odlično! Ceca je čak zaplakala kad je Nemanja poklonio svojoj devojci umetničku sliku, na kojoj su ona i njen pokojni tata Arkan - priča dobro obavešten izvor i dodaje da su mnogi očekivali da Nemanja baš te večeri zaprosi Anastasiju:

foto: Damir Dervišagić

- Sve je bilo toliko idilično da su neki bili ubeđeni da će Nemanja u nekom trenutku kleknuti i izvaditi prsten. To se, međutim, nije desilo, ali sam čuo da Gudelj planira uskoro to da učini, možda već za nekoliko dana kad bude otputovao sa Anastasijom na Ibicu! To luksuzno putovanje je njegov poklon Anastasiji za njen 24. rođendan.

I sama Anastasija očekuje da je Nemanja uskoro zaprosi i o tome je pričala sa majkom, ali je naišla na hladan tuš!

- Nije ti pametno da se udaješ tako mlada! Nemanja je divan, ne mogu nijednu ružnu reč da kažem o njemu, ali nemoj da žuriš sa brakom. Treba prvo da gradiš karijeru, a kako ćeš to uspeti ako živiš u Španiji?! Imaj, ćero, svoje parče hleba, a brak ti neće pobeći - otkriva naš izvor šta je Ceca rekla svojoj ćerki.

Da Ražnatovićeva ne bi volela da uskoro dobije zeta, potvrdila je i njena drugarica Marija Šerifović, koja je bila na Tasinoj rođendanskoj žurci.

- Ceca ne bi volela da se Tasa uda, rekla mi je to! Čini mi se da bi Anastasija baš volela da bude u braku sa Nemanjom, ali Ceca smatra da joj je ćerka još mlada za to - rekla je Marija!

foto: Damir Dervišagić, Instagram

Kurir.rs/Informer

Bonus video:

01:06 Anastasija proslavila rođendan